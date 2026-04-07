13 قتيلا بينهم طفلان في تبادل ضربات بين روسيا وأوكرانيا

قتل تسعة أشخاص بينهم طفل في هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية مختلفة، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وجاءت الهجمات في وقت أعلنت موسكو التي غزت أوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات، أن طائرة مسيّرة أوكرانية أصابت منزلا داخل روسيا، ما أدى إلى مقتل طفل ووالدَيه.

وأفاد مسؤول محلي أوكراني بأن القصف الروسي على مدينة خيرسون الجنوبية، التي احتلّتها روسيا قبل أن تستعيد أوكرانيا السيطرة عليها عام 2022، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وشبّه المسؤول أولكسندر بروكودين القصف الروسي على خيرسون بـ”الجحيم”، ونشر مقطعا مصوّرا يظهر جثثا ملقاة في الشارع وضحايا ينزفون.

ووقع الهجوم على خيرسون بعد ساعات فقط من شَنّ هجوم بطائرة مسيّرة روسية على حافلة ركاب في مدينة نيكوبول الواقعة على خط المواجهة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وقال “يواصل الروس إرهابهم المتعمَّد ضد الناس في نيكوبول ومدن وبلدات أخرى قرب الجبهة”، واصفا الهجمات الروسية بأنها “رحلات صيد بشرية”.

ونشر مسؤولون محليون صورا تظهر حافلة صغيرة صفراء ممزّقة بفعل الهجوم، وأشلاء الضحايا على الطريق. وبعد ساعات، وقع هجوم آخر استهدف حافلة أخرى قرب المدينة، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وتقع نيكوبول التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 100 ألف نسمة، على ضفاف نهر دنيبرو الذي يشقّ أوكرانيا ويشكّل خطّ مواجهة فعليا في جنوب البلاد.

ويُعد الهجوم في نيكوبول الأحدث ضمن سلسلة من الضربات الدامية في الأيام الأخيرة، ما دفع مسؤولين أوكرانيين إلى التحذير من أن الوضع في المدينة قد يتدهور أكثر.

وقال يفغيني باليتسكي، مسؤول المنطقة المدعوم من موسكو، إن مسيّرة أوكرانية استهدفت مدرسة وسيارة إسعاف في الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة زابوريجيا، ما أسفر عن إصابة سبعة أطفال وثلاثة بالغين، فضلا عن مقتل مسؤول محلي.

وخلال الليل، أدى هجوم روسي منفصل بمسيّرة على منطقة دنيبروبتروفسك، حيث تحاول القوات الروسية التقدم، إلى مقتل طفل يبلغ 11 عاما وإصابة خمسة آخرين بعدما اندلع حريق في منزل، وفق ما قال الحاكم.

وفي روسيا، قال الحاكم ألكسندر أفدييف إن هجوما بمسيّرة أوكرانية على مبنى سكني في منطقة فلاديمير شرق موسكو، أسفر عن مقتل طفل ووالديه. ونُقلت شقيقته البالغة خمس سنوات إلى المستشفى اثر اصابتها بحروق.

وأودى الغزو الروسي لأوكرانيا بمئات الآلاف وشرّد الملايين، في أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

