13 قتيلا في غزة ستة منهم بنيران إسرائيلية قرب مركز للمساعدات (الدفاع المدني)

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أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 13 شخصا بنيران إسرائيلية السبت، بينهم ستة أشخاص قتلوا على مقربة من مركز لتوزيع مواد غذائية في جنوب القطاع الذي يتهدده الجوع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “نقل ستة شهداء وعدد من المصابين إثر اطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب دوار العلم… حيث كانوا ينتظرون التوجه لمركز مساعدات الشركة الأميريكية غربي رفح” في جنوب القطاع المحاصر.

وأشار الى أن الحادث وقع قرابة الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ).

وأفاد شاهد عيان وكالة فرانس برس، بأن المئات تجمعوا في المكان في وقت مبكر السبت.

وقال سمير أبو حديد (42 عاما) وهو نازح يقيم حاليا في منطقة المواصي بخان يونس إن “مئات المواطنين تجمعوا في حوالي الساعة 6 صباحا قرب دوار العلم، ثم زاد العدد لعدة آلاف”.

أضاف “أثناء محاولة البعض التقدم نحو مركز المساعدات، قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار من المدرعات المتواجدة قرب المركز في الهواء، ثم أطلقوا النار عشوائيا باتجاه المواطنين”.

وردا على سؤال لفرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من الوقائع.

بدأت “مؤسسة غزة الانسانية” توزيع المساعدات في في قطاع غزة في 27 أيار/مايو، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي فرضته اعتبارا من مطلع آذار/مارس. لكن هذه العمليات رافقتها فوضى عارمة مع تقارير عن سقوط عشرات القتلى بنيران إسرائيلية بالقرب من مراكز التوزيع المعدودة..

وأغلقت المؤسسة الأربعاء مراكزها لأعمال “الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة”، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن الطرق المؤدية إلى هذه المراكز هي “مناطق قتال”. وأعلنت المؤسسة الخميس استئناف التوزيع.

ورفضت الأمم المتحدة التي تقول إن جميع سكان غزة مهددون بالمجاعة، ومنظمات غير حكومية، التعاون مع مؤسسة غزة الانسانية بسب مخاوف بشأن طريقة عملها وحيادها.

الى ذلك، أفاد بصل بمقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية طالت عند الرابعة فجرا (01,45 ت غ) منزلا قريبا من مستشفى الشفاء في مدينة غزة بشمال القطاع.

وردا على سؤال لفرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من الوقائع.

اندلعت حرب غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في إسرائيل وأسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية 54677 غالبيتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

بور-ع ز/كام/ص ك