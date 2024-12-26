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170 خيلا من حول العالم في بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز، التي تقام خلال الفترة من 27 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في ميدان قلعة الفجيرة، مشاركة 170 خيلاً من حول العالم في فعاليات نسخة هذا العام من البطولة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، في مؤتمر صحافي، نظمته اللجنة إنّ “البطولة تحولت هذا العام الى حدثٍ دوليٍ من فئة 3 نجوم، على ما أوردت الوكالة الرسمية مساء الأربعاء”.

وأكد الزيودي أن “بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز تنضم إلى بطولات الفجيرة للفروسية لتسهم في تعزيز هذه الرياضة ومكانة الخيل في التاريخ العربي وترسيخ الموروث الثقافي والشعبي في قلوب الأجيال ونقله بأفضل المستويات إلى العالمية”.

بدوره، قال علي مصبح الكعبي نائب رئيس اللجنة إن “مجموع جوائز منافسات بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز يبلغ 700 ألف درهم”، مؤكّدا أنها “باتت تحظى باهتمامٍ كبيرٍ على مستوى الحضور والمشاركة من اسطبلات الخيل من دول العالم المختلفة”.

هت/الح

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