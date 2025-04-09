23 قتيلا في ضربة إسرائيلية على مدينة غزة وفق الدفاع المدني

afp_tickers

6دقائق

قتل 23 شخصا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة الأربعاء، بينهم أطفال ونساء، وفق الدفاع المدني الفلسطيني، بينما أعلنت إسرائيل أنها استهدف قياديا في حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس أن الضربة استهدفت “مربعا سكنيا” في حي الشجاعية المدمّر في مدينة غزة.

وروى شاهد من سكان الشجاعية يدعى أيوب سليم (26 عاما)، أن المنزل المستهدف “مكوّن من أربعة طوابق، وبجواره عدد من المنازل الملاصقة في المنطقة المكتظة بخيم النازحين”، مشيرا الى أن “الصواريخ هزّت المنطقة بأكملها”.

وأضاف “كان منظرا مرعبا لا يوصف… الغبار والدمار ملأا المكان كلّه، وكذلك صراخ الناس وهلعهم”، و”أشلاء الشهداء”.

وقال بصل إن الضربة أسفرت عن سقوط 23 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، “غالبيتهم من الأطفال والنساء”، مشيرا إلى أن عمليات البحث بين الأنقاض لانتشال الجثث ما زالت مستمرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، إن الضربة “استهدفت إرهابيا كبيرا من حماس كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية” انطلاقا من المنطقة، من دون ذكر اسمه. وأكد أنه “تمّ اتخاذ العديد من الخطوات للحدّ من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين”.

ونقل القتلى والمصابون الى مستشفى المعمداني في البلدة القديمة في مدينة غزة بشمال القطاع المحاصر.

وحذّر متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة من “وضع كارثي”، و”نقص في الدم في مستشفى المعمداني”، بعد قصف الجيش حي الشجاعية “بصواريخ ضخمة”.

ودانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية “مجزرة الشجاعية”، ودعت “لاتخاذ إجراءات دولية تتسّق مع القانون الدولي لوقف الإبادة”.

واعتبرت في بيان أن هذه الضربة تمثّل “إمعانا اسرائيليا رسميا في قتل أبناء شعبنا بشكل جماعي، وتدمير مقومات وجوده في القطاع على طريق دفعه بقوة الاحتلال للهجرة خارجه”.

ورأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنّ “هذه المجازر المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان، تمثّل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي”، متوعدة بأنها “لن تمضيَ بلا حساب، ولن تسقط بالتقادُم، وسيحاسب التاريخ كلّ من صمت عنها وتواطأ مع مجرمي الحرب الصهاينة”.

– “لا مقترحات جديدة” –

واستأنفت إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية على قطاع غزة في 18 آذار/مارس، منهيةً بذلك هدنة هشة مع حماس صمدت شهرين.

منذ ذلك الحين، أصدر الجيش الإسرائيلي مجموعة من أوامر الإخلاء لمناطق في الشمال والجنوب ووسط قطاع غزة، محذرا السكان من هجمات وشيكة. وغالبا ما يلي الإنذارات قصف عنيف.

وسأل محمود حسين الذي فرّ من القصف في شمال القطاع الفلسطيني الى خيمة في الزوايدة في الوسط، “يطالبوننا بالإخلاء، ولكن إلى أين نذهب؟”.

وقالت الأمم المتحدة الاثنين إن ما يقرب من 400 ألف من سكان غزة نزحوا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس إن ما لا يقل عن 1482 فلسطينيا قتلوا في العمليات الإسرائيلية المتجددة، ما يرفع الى 50846 شخصا، عدد القتلى الإجمالي منذ بدء الحرب في القطاع عقب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وحتى الآن، باءت الجهود المبذولة لاستئناف الهدنة بالفشل.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران لفرانس برس الثلاثاء إنه “من الضروري الوصول إلى وقف لإطلاق النار”.

وأضاف “التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمرا وقائما حتى هذه اللحظة”، مؤكدا “حتى الآن، لا توجد مقترحات جديدة”.

وشدّد على أن حماس “منفتحة على جميع الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد شعبنا”.

وتحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين عن مفاوضات جديدة جارية تهدف إلى الإفراج عن مزيد من الرهائن المحتجزين في غزة.

وخُطف خلال هجوم حماس 251 رهينة، لا يزال 58 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينما لقي 34 حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

وأتاحت الهدنة الأخيرة الإفراج عن 33 رهينة، ثمانية منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وعبّرت عائلات رهائن إسرائيليين لا يزالون محتجزين في غزة عن خشيتها على حياتهم، مع استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.

ستر-لمى-ع ز/رض/كام