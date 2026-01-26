The Swiss voice in the world since 1935
3 شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات وسط حالة من الضبابية بالمنطقة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت شركات العال وإسرائير وأركياع الإسرائيلية للطيران اليوم الاثنين أنها ستسمح بإلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب “حالة الضبابية” في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن “أسطولا حربيا” يتجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه، مجددا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

