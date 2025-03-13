800 مليون درهم إيرادات السينما في الإمارات خلال 2024

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حقق قطاع السينما في الإمارات إيرادات بلغت 800 مليون درهم (217,8 مليون دولار) خلال عام 2024، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الاربعاء أنّ هذا “يعكس الطلب المتزايد على المحتوى السينمائي، ويؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم صناعة السينما وعرض الإنتاجات العالمية.

وشهدت دور السينما في الدولة عرض 1262 فيلماً وبيع 15 مليون تذكرة، ما يعزز ثقة الجمهور بجودة التجربة السينمائية التي توفرها الإمارات، ويؤكد ريادتها في تقديم أحدث الإنتاجات السينمائية وفق أعلى المعايير الإعلامية، بحسب المصدر نفسه.

أما قطاع الألعاب الإلكترونية، فقد سجّل إنجازات لافتة بإيرادات تجاوزت 1,5 مليار درهم (408,4 مليون دولار) خلال عام 2024، ما يعكس التطور السريع لهذا القطاع الحيوي والإقبال المتزايد على الألعاب الإلكترونية.

هت/دص