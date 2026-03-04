87 قتيلا على الأقل إثر إغراق واشنطن فرقاطة إيرانية قبالة سريلانكا

أعلن مسؤولون في سريلانكا مقتل 87 شخصا على الأقل وفقدان العشرات الأربعاء بعدما أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا.

يأتي الحادث على وقع حرب تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت امتدت تداعياتها إلى دول الخليج وبلدان أخرى في المنطقة أبرزها لبنان.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء “أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية ظنت أنها في مأمن في المياه الدولية، لكنها غرقت بواسطة طوربيد”.

ووصف هيغسيث الهجوم بأنه “موت صامت” وأول عملية إغراق أميركية لسفينة معادية بواسطة طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية. وقال “كما في تلك الحرب، نقاتل بهدف النصر”.

وانتشلت البحرية السريلانكية جثث 87 بحارا إيرانيا من المياه قبالة مدينة غالي في جنوب البلاد، بينما لا يزال 61 آخرون في عداد المفقودين، بحسب مسؤولين في الشرطة وفي وزارة الدفاع.

وقال مسؤول في البحرية السريلانكية لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته “لا يزال البحث جاريا عن الباقين”.

وفي وقت سابق ذكر وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث أن البحرية السريلانكية أنقذت 32 بحّارا من الفرقاطة “ايريس دينا” فيما فُقد أثر الباقين.

ويتلقى البحارة الذين تم إنقاذهم العلاج في مستشفى في مدينة غالي حيث شاهد مصور في وكالة فرانس برس وصول أكثر من عشرين جثة مساء الأربعاء.

وأصدرت الفرقاطة نداء استغاثة فجر الأربعاء. وبعد أقل من ساعة، وصل مركب إنقاذ إلى المنطقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب ميناء غالي في جنوب البلاد. وكانت الفرقاطة غارقة بالكامل ولم تبق سوى بقعة نفط عندما اقتربت قوارب الإنقاذ التابعة للبحرية من الموقع، بحسب الناطق باسم البحرية السريلانكية بوديكا سامباث.

وكانت السفينة الحربية الإيرانية تبحر بعدما شاركت في مناورات عسكرية في ميناء فيساخاباتنام في شرق الهند، بحسب تقارير.

ولم تعلق إيران بعد على غرق السفينة. ولم يتسن الاتصال بعد بالسفير الإيراني لدى كولومبو علي رضا دلخوش.

وأكد سامباث أن العملية التي جرت تتوافق مع التزامات سريلانكا البحرية.

وقال لوكالة فرانس برس “استجبنا إلى نداء استغاثة بموجب التزاماتنا الدولية نظرا إلى أن المنطقة تقع ضمن منطقة البحث والإنقاذ التابعة لنا في المحيط الهندي”.

التزمت سريلانكا الحياد ودعت مرارا إلى الحوار لحل النزاع في الشرق الأوسط.

ويعمل أكثر من مليون سريلانكي في بلدان الشرق الأوسط ويعد هؤلاء مصدرا مهما للعملات الأجنبية بالنسبة للدولة الآسيوية التي شهدت انهيارا اقتصاديا في 2022.

وأكدت البحرية وسلاح الجو في سريلانكا بأنه لن يتم نشر تسجيلات مصوّرة لعملية الإنقاذ نظرا إلى ارتباطها بجيش دولة أخرى.

وعزّزت الشرطة الإجراءات الأمنية في محيط المستشفى في غالي.

