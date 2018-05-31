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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 12:21 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:21

نساء يمنيات واطفال في انتظار توزيع المواد الغذائية في محافظة الحديدة في 30 ايار/مايو. (afp_tickers)