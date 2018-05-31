الامارات تتوقع "نصرا قريبا" في معارك اليمن
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
نساء يمنيات واطفال في انتظار توزيع المواد الغذائية في محافظة الحديدة في 30 ايار/مايو.(afp_tickers)
اعتبرت الامارات الخميس ان القوات اليمنية التي تدعمها في هذا البلد في مواجهة المتمردين الحوثيين، أصبحت على أعتاب "نصر قريب" مع تقدمها نحو مدينة الحديدة الاستراتيجية غرب البلد الغارق في نزاع مسلح منذ سنوات.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه بتويتر "ونحن نتابع التقدم الملحمي تجاه الحديدة لنا الحق أن نفخر بجيش الإمارات"، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف العسكري في البلد الفقير.
وأضاف "نعم امتحان اليمن كان ويبقى عسيرا ولكنه الإبتلاء الذي لا خيار دون مواجهته". وتابع "ابشروا فالنصر قريب".
ويدور نزاع مسلح في اليمن منذ سنوات بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الذين يسيطرون على صنعاء والحديدة ومناطق اخرى. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للسلطة المعترف بها.
وفي بداية 2018 اطلقت قوات يمنية بدعم اماراتي عملية واسعة على الساحل الغربي لليمن في محاولته لاستعادته بالكامل، وخصوصا مدينة الحديدة المطلة على البحر الاحمر.
وكان التحالف أعلن مساء الاثنين وصول القوات الموالية للحكومة والمدعومة منه الى منطقة تبعد 20 كلم عن جنوب مدينة الحديدة إثر معارك ضارية خاضتها مع المتمردين.
وتقع مدينة الحديدة غرب صنعاء على بعد نحو 230 كلم وتضم مطارا وميناء رئيسيا تمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية.
لكن التحالف العسكري يقول ان الميناء يشكل منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، ومعبرا لتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية المجاورة من الاراضي اليمنية بشكل مكثّف منذ نهاية العام الماضي.
ومنذ الاثنين، تستقدم القوات اليمنية قرب مدينة الحديدة تعزيزات تمهيدا لمحاصرتها ومحاولة إجبار المتمردين الحوثيين على تسليمها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب