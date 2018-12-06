سعر برميل برنت ينخفض إلى أقل من 60 دولارا بعد تصريحات وزير سعودي

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 10:31 ص

وزير النفط السعودي خالد الفالح في فيينا في 06 كانون الأول/ديسمبر 2018

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة الخميس في المبادلات الأوروبية حيث تراجع سعر برميل برنت إلى أقل من ستين دولارا، بعد تصريحات لوزير النفط السعودي تنم عن تحفظ حيال خفض إنتاج الذهب الأسود.

وحوالى الساعة 10,35 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم شباط/فبراير إلى 58,62 دولارا بعد خسارته 2,94 دولار بالمقارنة مع سعر الإغلاق الاربعاء.

وفي المبادلات الإلكترونية في نيويورك، انخفض سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم كانون الثاني/يناير 2,54 دولار إلى 50,44 دولارا.

وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح صرح الخميس أن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تجتمع الخميس في فيينا، تريد الاتفاق على "خفض كاف" لإنتاجها النفطي من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق.

وقال الوزير السعودي إن هذا الخفض الذي قد يتقرر خلال الاجتماع "يجب أن يتم توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء" وفق النسب المئوية لإنتاجها.

وأوضح ديفيد مادين المحلل في مجموعة "سي ام سي ماركيتس" أن "السعودية اقترحت خفضا أقل مما كان يقدره التوافق" بين الدول المنتجة.

وكان محللون في مجموعة "كوميرتسبنك" ذكروا في وقت سابق الخميس "ليس هناك حتى الآن توافق على حجم خفض الانتاج"، معتبرا أن "لروسيا دورا أساسيا تلعبه في هذا الإطار".

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