مقتدى الصدر يطلع الكويت على جهود تشكيل الحكومة العراقية
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رجل الدين الشيعي العراقي مقتدي الصدر في النجف في 15 نيسان/ابريل 2018(afp_tickers)
زار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الكويت الثلاثاء حيث التقى أميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وأطلعه على جهود تشكيل حكومة جديدة في العراق.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله للصحافيين ان الزيارة استمرت عدة ساعات وجاءت "تلبية لدعوة من الديوان الأميري".
وأضاف إن الزيارة شكّلت "فرصة مناسبة للاستماع لرأي لسماحته للاوضاع في العراق ونتائج الانتخابات وجهود الأطراف العراقية لتشكيل حكومة جديدة".
ومنذ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، ينتظر العراق معرفة الائتلاف الذي سيحكم البلاد التي ينخرها الفساد وأنهكتها المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان الصدر دعا قبل نحو اسبوع إلى تشكيل حكومة ائتلاف حكومي واسع، مطالبا في الوقت ذاته باستقلال القرار السياسي في العراق حيث تتمتع ايران بنفوذ كبير.
وأعاد رجل الدين الشيعي تقديم نفسه كراع لمكافحة الفساد المستشري في البلاد، بعد سنوات من قيادة فصائل مسلحة قاتلت الأميركيين وفصائل عراقية اخرى.
وشهدت علاقة العراق بدول الخليج تحسنا كبيرا في السنوات الماضية، مع سعي السعودية بشكل خاص الى مقارعة النفوذ الايراني في هذا البلد. كما شهدت علاقة الصدر بالخليج تغيرا خصوصا في أعقاب زيارته الى السعودية في تموز/يوليو 2017.
واستضافت الكويت التي تعرضت لاجتياح عراقي في 1990، مؤتمرا لاعادة اعمار العراق ومؤتمرا حول الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية في شباط/فبراير الماضي، واعلنت تقديم ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب