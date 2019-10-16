هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 01:30 ص

قتل 35 معتمرا بعد اصطدام حافلة كانت تقلهم بمركبة ثقيلة في منطقة المدينة المنورة في السعودية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الخميس.

ونقلت الوكالة عن شرطة منطقة المدينة المنورة أن الحادث الذي وقع مساء الأربعاء نجم عن اصطدام حافلة بمركبة ثقيلة، ما أدى إلى وفاة 35 من ركابها واصابة 4 آخرين.

وبحسب الوكالة فإن الحافلة الخاصة كانت تقل "39 تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية".

وأوردت وسائل اعلام سعودية أن الحافلة كانت تقل معتمرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وبالإضافة إلى الحج، يمكن للمسلمين زيارة مكة طوال العام وأداء العمرة.

وتدر السياحة الدينية مليارات الدولارات سنويا. وتسعى المملكة الغنية بالنفط إلى تنويع اقتصادها المرتهن للنفط عبر التركيز خصوصا على السياحة الدينية.

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