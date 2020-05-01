ايف ليريش هو الفائز بجائزة الصورة الصحفية السويسرية لعام 2020. لجنة التحكيم اختارته تكريماً لسلسلة من الصور الفوتوغرافية التي التقطها خلال إضراب النساء التاريخي في سويسرا العام الماضي.
حصد إيف ليريشرابط خارجي جائزة الصورة الصحفية السويسرية 2020 بعد فوزه أيضًا بفئة "الأخبار" بفضل سلسلة من الصور، ترصد إضراب النساء في مدينة لوزان، في اليوم الذي نزلن فيه إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالمساواة بين الجنسين والأجور وحقوق أخرى.
وقال ليريش: “حاولت التقاط الطاقة النسائية. كان هذا هو الموضوع الرئيسي".
ينحدر المصور الصحفي من مدينة لوزان في الجزء الناطق بالفرنسية في سويسرا ويعمل كمصور مستقل منذ عام 1991. تتناول أعماله الفوتوغرافية قضية عدم المساواة الاجتماعية وغالبًا ما يرصد بعدسته القطاعات المهمّشة من المجتمع، مثل الغجر. ليريش حصل أيضاً على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الصحافة العالميةرابط خارجي لعام 1997.
يذكر أن جائزة الصورة الصحفية السويسرية تتضمن خمس فئات: الأخبار والحياة اليومية والقصص السويسرية والرياضة والعالم.
وتصدّر أدريان موزررابط خارجي فئة "الحياة اليومية" بسلسلة من الصور لمجموعة من السياح من كوريا الجنوبية، الذين توقفوا لمدة ساعة ونصف في المحطة الجبلية يونغفراويوخ ، لالتقاط بعض الصور المميزة.
إليني كوجيونيس رابط خارجيهي الفائزة بجائزة فئة "القصص السويسرية" عن سلسلة صور عن العمل اليومي لجمعية "شفارتسر بيتر" "Schwarzer Peter"، التي تساعد الأشخاص المهمشين والفقراء في مدينة بازل.
أما جائزة فئة "الرياضة" فذهبت إلى لوريس فون زيبينتال رابط خارجيبفضل صوره لأهم سباقات القوارب الداخلية في العالم على بحيرة ليمان. هذا الحدث الرياضي اجتاحته عاصفة قوية في عام 2019، مما تسبب في فقدان العديد من القوارب للصواري أو الأشرعة وسقط بعض أفراد الطاقم في البحر، بينما غرقت بعض القوارب.
من جهته، حصد كريستيان بوبسترابط خارجي جائزة فئة "العالم" بفضل سلسلة من الصور عن الطرق الصوفية التي ينتمي إليها 95٪ من المسلمين في السنغال. وأوضح بوبست: "بهذا العمل، أود أن أساهم في الحد من التحيّز ضد الإسلام وإفريقيا".
تُمنح جائزة الصورة الصحفية السويسرية كل عام من قبل مؤسسة راينهاردت فون غرافينريدرابط خارجي. تهدف المسابقة إلى دعم إنتاج التقارير والتصوير الصحفي في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية في سويسرا، وقد تأسست في عام 2009. تُمنح الجائزة كل عام ويحصل الفائز الرئيسي على جائزة مالية بقيمة 25 ألف فرنك سويسري.نهاية الإطار التوضيحي
(ترجمته من الألمانية وعالجته: مي المهدي)