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الفائزون في مسابقة الصورة الصحفية السويسرية 2020 "بهذه الصور، أود أن أساهم في الحد من التحيّز ضد الإسلام وإفريقيا"

Women on strike, Swiss Press Photo, Yves Leresche

ايف ليريش هو الفائز بجائزة الصورة الصحفية السويسرية لعام 2020. لجنة التحكيم اختارته تكريماً لسلسلة من الصور الفوتوغرافية التي التقطها خلال إضراب النساء التاريخي في سويسرا العام الماضي.

حصد إيف ليريشرابط خارجي جائزة الصورة الصحفية السويسرية 2020 بعد فوزه أيضًا بفئة "الأخبار" بفضل سلسلة من الصور، ترصد إضراب النساء في مدينة لوزان، في اليوم الذي نزلن فيه إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالمساواة بين الجنسين والأجور وحقوق أخرى.

وقال ليريش: “حاولت التقاط الطاقة النسائية. كان هذا هو الموضوع الرئيسي".

ينحدر المصور الصحفي من مدينة لوزان في الجزء الناطق بالفرنسية في سويسرا ويعمل كمصور مستقل منذ عام 1991. تتناول أعماله الفوتوغرافية قضية عدم المساواة الاجتماعية وغالبًا ما يرصد بعدسته القطاعات المهمّشة من المجتمع، مثل الغجر. ليريش حصل أيضاً  على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الصحافة العالميةرابط خارجي لعام 1997.

يذكر أن جائزة الصورة الصحفية السويسرية تتضمن خمس فئات: الأخبار والحياة اليومية والقصص السويسرية والرياضة والعالم.

وتصدّر أدريان موزررابط خارجي فئة "الحياة اليومية" بسلسلة من الصور لمجموعة من السياح من كوريا الجنوبية، الذين توقفوا لمدة ساعة ونصف في المحطة الجبلية يونغفراويوخ ، لالتقاط بعض الصور المميزة.

Selfie
(Swiss Press Photo, Adrian Moser)
Reisepruppe beim Nudelsuppe essen
(Swiss Press Photo, Adrian Moser)
Touristen beim Anstehen
(Swiss Press Photo, Adrian Moser)

إليني كوجيونيس رابط خارجيهي الفائزة بجائزة فئة "القصص السويسرية" عن سلسلة صور عن العمل اليومي لجمعية "شفارتسر بيتر" "Schwarzer Peter"، التي تساعد الأشخاص المهمشين والفقراء في مدينة بازل.

Randständige in einer Gruppe
(Swiss Press Photo, Eleni Kougionis)
Haarschnitt
(Swiss Press Photo, Eleni Kougionis)
Ausflug in den Wald
(Swiss Press Photo, Eleni Kougionis)

أما جائزة فئة "الرياضة" فذهبت إلى لوريس فون زيبينتال رابط خارجيبفضل صوره لأهم سباقات القوارب الداخلية في العالم على بحيرة ليمان. هذا الحدث الرياضي اجتاحته عاصفة قوية في عام 2019، مما تسبب في فقدان العديد من القوارب للصواري أو الأشرعة وسقط بعض أفراد الطاقم في البحر، بينما غرقت بعض القوارب.

Segelschiff, Sturm zieht auf
(Swiss Press Photo, Loris von Siebenthal)
Segelschiff im Sturm
(Swiss Press Photo, Loris Von Siebenthal)
Kenterndes Schiff
(Swiss Press Photo, Loris Von Siebenthal)

 من جهته، حصد كريستيان بوبسترابط خارجي جائزة فئة "العالم" بفضل سلسلة من الصور عن الطرق الصوفية التي ينتمي إليها 95٪ من المسلمين في السنغال. وأوضح بوبست: "بهذا العمل، أود أن أساهم في الحد من التحيّز ضد الإسلام وإفريقيا".

صورة صحفية
(Swiss Press Photo, Christian Bobst)
متصوفة في السينغال
(Swiss Press Photo, Christian Bobst)
متصوفة في السينغال
(Swiss Press Photo, Christian Bobst)

تُمنح جائزة الصورة الصحفية السويسرية كل عام من قبل مؤسسة راينهاردت فون غرافينريدرابط خارجي. تهدف المسابقة إلى دعم إنتاج التقارير والتصوير الصحفي في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية في سويسرا، وقد تأسست في عام 2009. تُمنح الجائزة كل عام ويحصل الفائز الرئيسي على جائزة مالية بقيمة 25 ألف فرنك سويسري.

نهاية الإطار التوضيحي


(ترجمته من الألمانية وعالجته: مي المهدي)

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