هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 08:05 ص

تعد قلعة "شيو" (Chateau de Chillon) التاريخية التي تقع على صخرة على ضفاف بحيرة جنيف بالقرب من مدينة "مونترو"، النصب الأكثر زيارة في سويسرا.

(Keystone)

يُعتَبَر السويسريون من أشدّ المعجبين بالآثار الوطنية وغيرها من المواقع التراثية. وبِحَسب دراسةٍ استقصائية أُعلِنَ عن نتائِجها يوم الثلاثاء 18 ديسمبر، قام أكثر من 70% من سكان الكنفدرالية بزيارة إحدى القلاع أو الكنائس أو المواقع التراثية الأخرى مرّة واحدة على الأقل في عام 2016.

في أول مسح شامل للآثاررابط خارجي الوطنية يُجريه المكتب الفدرالي للإحصاء، كان في سويسرا 272,000 نصب تذكاري وطني بالمُجمَل في عام 2016. وهذا يشمل القلاع والكنائس والجسور والتماثيل، والتي كان 75,084 منها يَحظى بِوَضع حماية خاص.

توجد أكثر من نصف هذه النُصُب والمواقع التراثية في خَمس كانتونات هي: فو، وفريبورغ، وجنيف وبرن وآرغاو. واليوم تَحتَضن ​​سويسرا أيضاً 12 موقعاً مُدرَجاً ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو - منها تسعة مواقع ثقافية وثلاث طبيعية - بما في ذلك كروم العنب في منطقة لافو (Lavaux) ودير سانت غالن، والمدينة القديمة في العاصمة الفدرالية برن.

وكما جاء في الدراسة الاستقصائية التي نفذها المكتب الفدرالي للإحصاء، يوجد في سويسرا 39,000 موقعاً أثرياً يقع في 9,800 منطقة مَحمية، تَمتَد على مساحة 40,000 هكتار، و7,200 كنيسة وغيرها من المباني الدينية التي يقع مُعظمها في المناطق الكاثوليكية للبلاد.

وبحسب الدراسة أيضاً، كان لكانتون فو حصة الأسد بالنسبة للمواقع ذات الأهمية الوطنية، يليه كانتون فريبورغ. كما أشارت الدراسة إلى أن المُتحدثين باللغة الفرنسية يزورون المعالم الوطنية بدرجةٍ أكبر من الناطقين باللغة الألمانية، أو الأشخاص الذين يسكنون في كانتون تتشينو الناطق بالإيطالية.

في ذات السياق، نشر المكتب الفدرالي للإحصاء في نفس اليوم (18 ديسمبر) أيضاً الأرقام المتعلقة بالإنفاق العام على الثقافة لعام 2016. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع هذه النفقات إلى 3 مليارات فرنك سويسري في هذا العام، بالمقارنة مع 2,8 مليار فرنك في العام السابق. وبالنسبة للشخص الواحد، بلغ الإنفاق الوطني العام على الثقافة 363 فرنك سويسري في عام 2016، أو 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي.

Keystone SDA/ي.ك

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الآثار الوطنية تحظى بشعبية كبيرة في سويسرا 20 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 08:05 يُعتَبَر السويسريون من أشدّ المعجبين بالآثار الوطنية وغيرها من المواقع التراثية. وبِحَسب دراسةٍ استقصائية أُعلِنَ عن نتائِجها يوم الثلاثاء 18 ديسمبر، قام أكثر من 70% من سكان الكنفدرالية بزيارة إحدى القلاع أو الكنائس أو المواقع التراثية الأخرى مرّة واحدة على الأقل في عام 2016. في أول مسح شامل للآثار الوطنية يُجريه المكتب الفدرالي للإحصاء، كان في سويسرا 272,000 نصب تذكاري وطني بالمُجمَل في عام 2016. وهذا يشمل القلاع والكنائس والجسور والتماثيل، والتي كان 75,084 منها يَحظى بِوَضع حماية خاص. توجد أكثر من نصف هذه النُصُب والمواقع التراثية في خَمس كانتونات هي: فو، وفريبورغ، وجنيف وبرن وآرغاو. واليوم تَحتَضن ​​سويسرا أيضاً 12 موقعاً مُدرَجاً ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو - منها تسعة مواقع ثقافية وثلاث طبيعية - بما في ذلك كروم العنب في منطقة لافو (Lavaux) ودير سانت غالن، والمدينة القديمة في العاصمة الفدرالية برن. وكما جاء في الدراسة الاستقصائية التي نفذها المكتب الفدرالي للإحصاء، يوجد في سويسرا 39,000 موقعاً أثرياً يقع في 9,800 منطقة مَحمية، تَمتَد على مساحة 40,000 هكتار، و7,200 كنيسة وغيرها من المباني الدينية التي يقع مُعظمها في المناطق الكاثوليكية للبلاد. وبحسب الدراسة أيضاً، كان لكانتون فو حصة الأسد بالنسبة للمواقع ذات الأهمية الوطنية، يليه كانتون فريبورغ. كما أشارت الدراسة إلى أن المُتحدثين باللغة الفرنسية يزورون المعالم الوطنية بدرجةٍ أكبر من الناطقين باللغة الألمانية، أو الأشخاص الذين يسكنون في كانتون تتشينو الناطق بالإيطالية. في ذات السياق، نشر المكتب الفدرالي للإحصاء في نفس اليوم (18 ديسمبر) أيضاً الأرقام المتعلقة بالإنفاق العام على الثقافة لعام 2016. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع هذه النفقات إلى 3 مليارات فرنك سويسري في هذا العام، بالمقارنة مع 2,8 مليار فرنك في العام السابق. وبالنسبة للشخص الواحد، بلغ الإنفاق الوطني العام على الثقافة 363 فرنك سويسري في عام 2016، أو 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي.