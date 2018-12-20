يُعتَبَر السويسريون من أشدّ المعجبين بالآثار الوطنية وغيرها من المواقع التراثية. وبِحَسب دراسةٍ استقصائية أُعلِنَ عن نتائِجها يوم الثلاثاء 18 ديسمبر، قام أكثر من 70% من سكان الكنفدرالية بزيارة إحدى القلاع أو الكنائس أو المواقع التراثية الأخرى مرّة واحدة على الأقل في عام 2016.
في أول مسح شامل للآثاررابط خارجي الوطنية يُجريه المكتب الفدرالي للإحصاء، كان في سويسرا 272,000 نصب تذكاري وطني بالمُجمَل في عام 2016. وهذا يشمل القلاع والكنائس والجسور والتماثيل، والتي كان 75,084 منها يَحظى بِوَضع حماية خاص.
توجد أكثر من نصف هذه النُصُب والمواقع التراثية في خَمس كانتونات هي: فو، وفريبورغ، وجنيف وبرن وآرغاو. واليوم تَحتَضن سويسرا أيضاً 12 موقعاً مُدرَجاً ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو - منها تسعة مواقع ثقافية وثلاث طبيعية - بما في ذلك كروم العنب في منطقة لافو (Lavaux) ودير سانت غالن، والمدينة القديمة في العاصمة الفدرالية برن.
وكما جاء في الدراسة الاستقصائية التي نفذها المكتب الفدرالي للإحصاء، يوجد في سويسرا 39,000 موقعاً أثرياً يقع في 9,800 منطقة مَحمية، تَمتَد على مساحة 40,000 هكتار، و7,200 كنيسة وغيرها من المباني الدينية التي يقع مُعظمها في المناطق الكاثوليكية للبلاد.
وبحسب الدراسة أيضاً، كان لكانتون فو حصة الأسد بالنسبة للمواقع ذات الأهمية الوطنية، يليه كانتون فريبورغ. كما أشارت الدراسة إلى أن المُتحدثين باللغة الفرنسية يزورون المعالم الوطنية بدرجةٍ أكبر من الناطقين باللغة الألمانية، أو الأشخاص الذين يسكنون في كانتون تتشينو الناطق بالإيطالية.
في ذات السياق، نشر المكتب الفدرالي للإحصاء في نفس اليوم (18 ديسمبر) أيضاً الأرقام المتعلقة بالإنفاق العام على الثقافة لعام 2016. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع هذه النفقات إلى 3 مليارات فرنك سويسري في هذا العام، بالمقارنة مع 2,8 مليار فرنك في العام السابق. وبالنسبة للشخص الواحد، بلغ الإنفاق الوطني العام على الثقافة 363 فرنك سويسري في عام 2016، أو 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي.
Keystone SDA/ي.ك