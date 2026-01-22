ترامب ينتقد سويسرا في دافوس… وبرن ترد: الحوار كان «مهذبًا وحازمًا»

"دون الولايات المتحدة، لن تكون سويسرا سويسرا"، قال دونالد ترامب في دافوس. EPA/GIAN EHRENZELLER

في خطابه المطوّل أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن سويسرا "لما ظلَّت سويسرا لولا الولايات المتحدة". وبرَّر في الخطاب ذاته الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات السويسرية. كما هاجم الرئيسة السويسرية السابقة، ووزيرة المالية حاليا،كارين كيلر-سوتر، بسبب ما وصفه بأسلوبها "المستفزّ". لكن هذه المداخلة لم تمنع رئيسَ الحكومة الفدرالية، غي بارملان، من وصف نقاشه مع ترامب تلك الأمسية "مهذبًا، ولكن حازمًا".

قال ترامب، في كلمته أمام المشاركات والمشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي: “سويسرا مكان مذهل، رائع مذهل”. وأنه يعرف كثير الأشخاص من سويسرا. لكنه اعتبر أن البلاد تستفيد بدرجة كبيرة من السوق الأمريكية.

وأضاف، قبل لقائه وفد وزاري سويسري، شمل الرئيس السويسري، ووزير الاقتصاد غي بارملان، وكارين كيلر- سوتر، وإينياتسيو كاسيس، وزير الخارجية: “إنهم [أي السويسريون] يأتون [إلى الولايات المتحدة]، ويبيعون الساعات دون رسوم جمركية. ثم يعودون إلى بلادهم ويحققون 41 مليار دولار بفضل ذلك”.

وتابع: “كان بإمكاني فرض ضرائب بنسبة 70% على سويسرا. لكن البلد كان سيتضرّر كثيرا بالتأكيد في هذه الحالة، لذلك لن أفعل ذلك”.

مفاوضات تحت الضغط

استذكر الرئيس الأمريكي تفاصيل المفاوضات التي جرت في الأشهر الماضية مع برن، مستحضرًا تعليقًا ساخرًا عن الرئيسة السويسرية السابقة، كارين كيلر سوتر. وقال: “رئيسة الوزراء (هكذا قالها، رغم أنها كانت رئيسة البلاد)، امرأة، قالت لي: ‘لا، لا يمكنك فرض ضرائب علينا، فنحن بلد صغير'”. وأضاف: “كنت أريد في البداية فرض ضريبة بنسبة 30% على سويسرا، ثم قررت رفع الرسوم إلى 39%”، مضيفًا أن السيدة كيلر سوتر “استفزَّته بشكل خاص”.

وبحسب ما رواه ترامب، جاء رده مباشرًا: “أنتم بلد صغير، صحيح، لكنكم بلد كبير من حيث”، في إشارة إلى العجز التجاري.

ثم تطرق إلى زيارة وفود ممثلة لشركات سويسرية، قال إنها أقنعته بخفض الرسوم الجمركية.

المفاوضات لا تزال جارية

وعمَّم ترامب تصريحاته، قائلاً: “بلدان كثيرة ما كانت لولا الولايات المتحدة”. ثم خصَّ سويسرا في حديثه: “لولا الولايات المتحدة، ما ظلَّت سويسرا” التي نعرفها، على حد قوله.

لكنه عاد وخفف من لهجته، مضيفًا: «لا أريد أن أؤذي الناس. لذلك سنخفض الضرائب إلى مستوى أدنى”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه برن إلى إحراز تقدم في الاتفاق مع الولايات المتحدة، بما يضمن تثبيت نسبة 15% من الرسوم الجمركية المفروضة منذ نوفمبر. وقد باتت الحكومة السويسرية تملك ولاية تفاوضية واضحة للتوصّل غلى اتفاقية.

وفي دافوس هذا الأسبوع، أدلى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أحد أبرز المسؤولين في هذه المفاوضات، بتصريحات مشجعة، مشيرًا إلى أن العلاقات “تسير في الاتجاه الصحيح”. غير أن القرار النهائي يبقى بيد دونالد ترامب، وفقًا لتأكيدات رئيس الحكومة الفيدرالية السويسرية، غي بارملان الأسبوع الماضي.

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

