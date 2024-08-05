「美国首届AI大选」假消息满天飞 选民恐遭操弄

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（法新社华盛顿5日电） 近日美国副总统贺锦丽的诙谐仿作「深伪」影片、总统拜登满口脏话的变造影片、川普被捕的伪造影像在网路疯传。随着美国大选升温，政治性假消息在人工智慧（AI）推波助澜下日益泛滥，让人担心选民可能遭到操弄。

法新社报导，今年11月的美国大选有「美国首届AI大选」之称。研究人员警告，伪造技术可能被利用来带风向，让选民支持或背弃特定候选人，甚至完全不去投票，让原已极度分化的社会更趋紧张。

最近的一波假消息让各界重新呼吁科技巨头，在投票前针对生成式AI加强防护。

社群平台X的老板、亿万富豪马斯克（Elon Musk）上月26日利用自己的帐号，与近1.92亿名粉丝分享1支遭到篡改的贺锦丽（Kamala Harris）竞选影片，片中模仿她的配音称现任总统拜登患有老年痴呆症，还自称「对治理国家一无所知」，引来各界炮轰。

贴文并未标注影片为「诙谐仿作」（parody），仅附上笑到飙泪的表情符号。研究人员担心，这类影片可能误导观众。

非营利组织CivAI共同创办人韩森（Lucas Hansen）告诉法新社：「近期的例子凸显深伪技术如何被用来满足政治目的。AI生成假消息绝对值得关切，其中最常见的应用就是旨在引发激愤情绪、加剧党派紧张的伪造影像。」

韩森还向法新社示范如何利用AI聊天机器人大量生成假推文，以操纵选民投票率。只要向聊天机器人输入简单指令：投票地点的停车场须收费，然后针对特定地点，比如德州艾伦（Allen），按下发送键。

几秒钟之内就可以看到相关推文被制造出来，让人误以为艾伦地方当局「在多数投票所悄悄收取25美元的停车费」。