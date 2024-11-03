不是大胜就是舞弊 美大选未开票川普支持者已有定见

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（法新社赛勒姆2日电） 美国总统大选倒数3天，共和党候选人、前总统川普（Donald Trump）的支持者只准备好接受2种结果：不是压倒性胜利，就是选举舞弊。

维吉尼亚州赛勒姆市（Salem）民众邓特（Brandon Dent）表示：「如果他们跟我说她赢了，我真的没办法相信。」这位22岁货运司机指的是民主党总统候选人、现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）。

赛勒姆市有数以千计的川普支持者排队等候一睹川普风采，邓特看着其他川粉说道：「他会压倒性胜选的。」

川普于2024大选造势期间，预先质疑5日总统选举程序的公正性，重弹2020年连任失败的旧调，其支持者曾在2021年一场「阻止窃选」的致命暴动中，闯进美国国会大厦。

川普竞选总统3次并立足美国政坛近10年后，他招牌的怀疑论或抵赖说词，已深植于跨越年龄、种族、职业的大批保守派选民心中。

在核子设施工作的工程师鲍达（Jace Boda）指出：「我认为会有很多（选举）舞弊行为。」

川普在造势过程煽动对于选举舞弊的疑虑，共和党全国委员会（Republican National Committee）与结盟团体也在法院推动这类主张，锁定计票程序、投票机器、选民登记、邮寄投票、结果认证等议题提起诉讼。

尽管许多诉讼已遭驳回，但观察人士担心，这类案件可能进一步搅乱民众对今年选举的认知，尤其川普又是如此坚持重复不实主张，声称他在2020年大选的胜利被窃。