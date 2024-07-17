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不满加州跨性别法 马斯克将SpaceX和X总部迁德州

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（法新社旧金山16日电） 美国加州颁布新法禁止学校要求教师将学生性别认同的改变通知家长后，马斯克今天表示，将把太空探索科技公司（SpaceX）和社群媒体平台X的总部迁移至德州。

加州州长纽松（Gavin Newsom）昨天签署这项法案，在混乱的美国大选年激发原已争议性十足的文化战争。马斯克（Elon Musk）今天在X指出：「这是最后一根稻草。」

马斯克说：「因为这项法律和之前许多其他法律，都在攻击家庭和企业，SpaceX现在将把总部从加州豪松市（Hawthorne）迁往德州星际基地（Starbase）。」

这位亿万富豪还表示，他正在把前身为推特（Twitter）的X总部由加州旧金山迁往德州奥斯汀（Austin），之前他就一直扬言要这么做，但从未履行。

马斯克已将电动车大厂特斯拉（Tesla）总部从矽谷的帕罗奥图（Palo Alto）移至奥斯汀，但仍将「工程总部」留在加州。

马斯克相当藐视首选性别代名词的使用，经常在社群媒体嘲讽这种做法，他与跨性别女儿关系疏离，他指责女儿就读的加州私校教育让她政治立场极度左倾，并与他反目。

这项立法过程充满争议，在少数学校董事会与关注弱势学生福利的LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）运动人士争夺家长权利后，纽松昨天颁布这项法令。

这项法令翻转保守学区的决策，即如果学生更改姓名或性别代名词，或要求以与其官方性别不符的身分使用设施或参加活动时，老师必须知会学生家长。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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