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与美关系紧张 哥伦比亚新辟上海航线加强对中贸易

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（法新社波哥大6日电） 哥伦比亚今天宣布，计划新增一条新海运航线连接上海，以加强与中国之间关系。近期哥国总统裴卓才与美国总统川普为驱逐移民班机问题发生争执。

哥伦比亚商务部表示，这条新航线从哥伦比亚的布维那文土港（Buenaventura），途经中国在秘鲁投资兴建的新型大港钱凯（Chancay），再横越太平洋到达上海。

中国驻哥伦比亚大使朱京阳在社群平台X对哥国这项宣布表示乐见其成，称这对中国和拉丁美洲第4大经济体哥伦比亚之间的贸易来说是个「好消息」。

哥伦比亚商务部长雷耶斯（Luis Carlos Reyes）称这是「加强两国关系的一大步」。

法新社报导，哥国左翼总统裴卓（Gustavo Petro）与美国总统川普才为了驱逐移民问题发生激烈争执，随后，哥伦比亚和中国就达成上述协议。

1月26日，裴卓拒绝两架美国军机入境，机上载有数百名被逐出美境的哥伦比亚人。

川普为此事大怒，对哥伦比亚产品徵收25%的关税，而哥伦比亚政府也予以回击，之后才让步，派出飞机将移民接回本国。

在与川普争执最激烈之际，裴卓责成商务部，探寻美国之外的新出口市场。

裴卓致力加强与中国关系之际，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）正在中美洲访问，部分目的是为了制衡中国在中美洲地区日益增强的影响力。（译者：纪锦玲）

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