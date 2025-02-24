与蒲亭通话 习近平：中俄是患难与共真朋友

afp_tickers

3 分钟

（法新社北京24日电） 俄罗斯总统蒲亭今天与中国国家主席习近平通电话，习近平说，中俄是「患难与共的真朋友」，中俄关系任凭国际风云变幻都将「从容前行」；蒲亭则说，发展对中关系是俄方战略选择，绝非权宜之计。

美国在总统川普（Donald Trump）主导下，在乌克兰问题的立场上大幅转变，而蒲亭（Vladimir Putin）在美俄会谈后不久即与习近平通话。

新华社报导，在通话中，蒲亭向习近平介绍了美俄「接触」最新情况和俄方在「乌克兰危机」问题上的原则立场，并声称俄方致力于「消除俄乌冲突根源」，达成「可持续和长久的和平方案」。两人并同意，继续透过各种方式保持沟通协调。

根据报导，习近平向蒲亭说，历史和现实昭示着，中俄是「搬不走的好邻居」，是「患难与共、相互支持、共同发展的真朋友」。中俄关系具有强大内生动力和独特战略价值，不针对第三方，也不受任何第三方影响。

习近平又说，中俄两国的发展战略和外交政策是「管长远的」。「任凭国际风云变幻」，中俄关系都将「从容前行」，为各自发展振兴助力，为国际关系注入「稳定性和正能量」。

根据报导，蒲亭向习近平说，发展对中关系是俄方「着眼长远作出的战略选择，绝非权宜之计，不受一时一事影响，不受外部因素干扰」。当前形势下，俄中保持密切沟通，符合两国「新时代全面战略协作伙伴关系」精神，也将释放俄中在国际事务中「发挥稳定作用」的积极讯号。

习近平并针对乌克兰问题说，「乌克兰危机」全面升级之初，他就提出解决危机的「四个应该」等基本主张。2024年9月，中国与巴西会同部分「南方国家」成立「乌克兰危机和平之友小组」，为推动「危机」政治解决营造氛围、积累条件。中方乐见俄罗斯及有关各方为化解「危机」作出积极努力。