世卫因美国退出经费缩水 谭德塞：获契机重整组织

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦2日综合外电报导）世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天表示，随着美国即将退出，2025年世卫经费大幅减少，反而让世卫有机会将人事精简，并聚焦核心任务。

美国过去一直是世卫的最大捐助国，但在川普主政下大幅削减了美国对外援助预算，川普并在2025年1月重返白宫的首日，发文通知世卫，美国将一年后退会。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世卫执行委员会的年度会议上说，2025年「无疑是世卫史上最艰难的年头之一」，许多捐助国家都紧缩开支。

谭德塞说：「尽管过去一年我们面临重大危机，但我们也将之视为一个机会，可让世卫精简化，能更专注于核心使命。」

他说：「经费大幅减少，让我们别无选择，只能缩编人力。」

谭德塞上周表示，已裁撤1241个职位，同时有1162名员工将退休、自愿提前退休、或调任其他机构、或另谋高就。

他表示，世卫的重组工作已经接近完成。

世卫执委会年度会议自2月2日至7日举行，会中将讨论美国与阿根廷的退会。

美国自1948年加入世卫起便保留退出权力，但这必须提前一年通知，而且必须「全额缴清当年度会费」。

如今美国所通知的退会期限已到，法新社报导，至目前为止美国尚未缴纳2024和2025年的会费，拖欠金额约2亿6000万美元。（编译：纪锦玲）