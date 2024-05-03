世界新闻自由日 联合国：7成环保记者受胁迫

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（法新社圣地牙哥2日电） 5月3日是世界新闻自由日。联合国教科文组织（UNESCO）2日表示，在3月调查来自129个国家地区的环保记者中，有70%的人通报遭受与工作有关的攻击、威胁或压力。

联合国教科文组织在2日发布的报告中说，通报受威胁中2/5的人之后遭到人身暴力。超过900名记者接受这项调查。

联合国教科文组织警告，针对报导环境和气候记者的暴力和恐吓有所增加。

联合国教科文组织秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）在声明中说：「若无攸关当前环境危机的可靠科学讯息，我们将永远无法克服危机。」

「我们仰仗记者们调查这类主题并确保获取讯息，然而当前环保记者在世界各地都面临不可接受的高风险，与气候有关的假讯息也在社群媒体上肆虐。」

联合国教科文组织说，在2009年到2023年之间，至少有749名报导环境问题的记者和新闻媒体成为「谋杀、人身暴力、拘留和逮捕、网路出征或法律挨告的牺牲品」。

其中300多起攻击发生在2019年到2023年之间，比2014到2018这5年增加42%。

联合国教科文组织还说：「这个问题属全球性，攻击发生在世界各地区的89个国家。」

报告中说在过去15年中，至少有44名环保记者因工作遇害，只有5起案件被定罪。

联合国大会1993年12月根据联合国教科文组织的建议，宣布设立「世界新闻自由日」（World Press Freedom Day），之后将日期定于每年5月3日。2024年的世界新闻自由日，将致力于当前全球环境危机背景下新闻和言论自由的重要性。（译者：林沂锋/核稿：陈亦伟）