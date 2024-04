世界气象组织:亚洲为2023年全球受灾最严重地区

(法新社日内瓦22日电) 联合国世界气象组织(WMO)今天表示,亚洲是2023年全球蒙受气候和天气灾害影响最严重的地区,而洪水和风暴是造成人员伤亡和经济损失的主要原因。

全球气温去年创下历史新高,世界气象组织说,亚洲暖化速度特别快。

世界气象组织指出,热浪对亚洲的影响日益加剧,冰川消融威胁这个地区未来的用水安全。

世界气象组织说,亚洲暖化速度比全球平均要快,去年气温比1961年至1990年的平均水准高出摄氏近2度。

世界气象组织秘书长索罗(Celeste Saulo)在声明中说:「报告的结论发人深省。」

「亚洲地区有许多国家在2023年都经历了有史以来最热的一年,并且发生一连串极端天气,包括干旱、热浪、洪水和风暴。」

「气候变迁加剧了这类事件的频率和严重程度,深刻影响了社会和经济,最重要的是,对人类生活和我们居住的环境带来冲击。」

「2023年亚洲气候状况」(State of the Climate in Asia 2023)报告强调地表升温、冰川退缩和海平面上升等关键气候变迁指标速度加快,并表示它们将对亚洲地区的社会、经济和生态系统构成严重影响。

世界气象组织说:「在天气、气候和与水有关的灾害方面,亚洲是2023年全球受灾最严重的地区。」