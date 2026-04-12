东正教复活节停火名存实亡 乌俄互控违规攻击

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（法新社乌克兰哈尔科夫11日电） 乌克兰军方指控俄罗斯多次违反为东正教复活节（Orthodox Easter）而实施的停火，今天出现近470起违规事件，包括空袭、无人机攻击与炮击；俄罗斯也反指乌克兰发动无人机袭击。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）9日下令停火，距乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）首次提议已超过一周。双方原本同意遵守停火。

根据克里姆林宫，这次停火预计持续32小时，从当地时间今天下午4时至明天午夜结束。

然而到今天晚间，乌克兰军方在脸书（Facebook）发文表示，已发生469起停火违规事件，包括22次敌方攻击行动、153次炮击、19次无人机袭击，以及275次「第一人称视角」（FPV）无人机攻击。

乌军指出，光是在今天，俄方就发动57次空袭、投下182枚导引炸弹，并部署3928架无人机，对「人口聚集区与乌军阵地」进行2454次炮击。

在与乌克兰接壤的俄罗斯库斯克（Kursk）地区，州长金希提恩（Alexander Khinshtein）也指控乌克兰违反停火，称一架无人机袭击勒戈夫镇（Lgov）一座加油站，造成3人受伤，包括一名婴儿。

泽伦斯基今晚在演说中呼吁延长停火。他说：「我们已向俄罗斯提出建议。如果俄罗斯再次选择战争而非和平，将再次向世界及美国展现，谁真正想要的是什么。」

位于俄罗斯边境附近、长期遭受攻击的哈尔科夫（Kharkiv）居民对停火态度保留。

65岁的波利斯金（Oleg Polyskin）说：「时间并不长，只有一天半，也许能维持…即使你去教堂，也无法百分之百保证一切平静。你不应信任普丁和他的政府。」

乌克兰当局指出，在停火开始前数小时，俄罗斯向乌克兰发射至少160架无人机，造成东部与南部4人死亡、数十人受伤；乌克兰无人机则在俄罗斯南部克拉斯诺达（Krasnodar）引发一座油库起火，并损坏多栋公寓建筑。

俄乌在去年东正教复活节也曾短暂停火，但同样互控对方数百次违规。

尽管停火期间局势紧张，双方今天仍各自交换175名战俘。此外，双方还交换14名平民，各7人。

由美国主导、旨在结束这场战争的谈判，近几周因中东战事而陷入停滞。

然而在伊朗战争之前，乌克兰和平谈判进展也相当缓慢，主因是领土问题分歧。

乌克兰提议冻结沿前线的冲突，但俄罗斯拒绝，要求乌克兰放弃顿内茨克（Donetsk）由俄方占领的地区，乌克兰表示不可接受。

俄罗斯付出高昂代价取得小幅领土进展。美国智库「战争研究所」（ISW）指出，乌克兰近期在东南部展开反攻，自2025年底以来，俄军推进速度已经放缓。

目前，俄罗斯控制乌克兰超过19%领土，大部分是在战争初期的数周内夺取。（编译：徐睿承）