个人和政治因素考量 爱尔兰总理瓦拉德卡宣布请辞

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（法新社都柏林20日电） 爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）今天突然宣布辞去总理和执政党统一党（Fine Gael）党魁职务，消息曝光后让各界大感震惊。

瓦拉德卡在都柏林政府办公大楼外告诉媒体记者，「今天我宣布辞去总理和统一党党魁的职务，即日起生效。一旦我的继任者准备好就任，我就会辞去总理（Taoiseach）职务。」

瓦拉德卡辞去3党组成的联合政府总理一职，并不会自动触发国会改选。他已要求统一党于4月6日选出新党魁，以便国会在复活节假期后选出新总理。

瓦拉德卡宣布辞职消息时情绪激动，他说现在是辞职的正确时机，这项决定背后没有「真正的原因」，而且他目前也没有别的规画或政治计画。

英国广播公司（BCC）则报导，瓦拉德卡是因未说明的「个人及政治因素」辞职。

副总理马丁（Micheál Martin）也说，「我很惊讶，真的非常惊讶。我完全没想到会发生这种情况。」

本月稍早，瓦拉德卡宣布，旨在修改宪法「家庭组成」和「母亲的家庭职责」定义的2项公投皆遭公民否决，这对政府来说堪称一次重大挫败。

瓦拉德卡于2017年成为爱尔兰史上最年轻、也是首位公开出柜的总理。继2017年至2020年首度出任总理后，他在2022年12月第2度接任总理，这是根据2020年执政联盟协议所进行的权力交接。