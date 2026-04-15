中东战争 最新发展总览

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（法新社巴黎14日电） 以下是中东战争最新发展：

美国总统川普（Donald Trump）告诉「纽约邮报」（New York Post），第2轮伊朗谈判可能在巴基斯坦举行，且时间在未来两天之内。

川普并在接受福斯财经新闻网（Fox Business）「与玛莉亚早晨有约」（Mornings with Maria）节目专访时表示，美国与伊朗的战争已「非常接近尾声」。

副总统范斯（JD Vance）则透露，川普曾告诉伊朗，如果伊朗承诺不拥有核武器，美国将助其繁荣。他在乔治亚州的活动中提到，「这就是川普式的大交易」，并说将会持续谈判，努力让它成真。

另外，美国财政部宣布，针对伊朗石油的临时制裁豁免将于本月19日到期且「不再展延」。这项原本为缓解美伊战后能源价格飙涨的措施宣告终结，财政部强调美方将对德黑兰重启「极限施压」，不再允许3月20日后装船的伊朗石油进入市场。

美国军方表示，在对伊朗的海上封锁首日，阻止了6艘船只离开伊朗港口。根据能源市场情报公司Kpler数据，至少有4艘与伊朗有关的船只在封锁生效后仍用荷莫兹海峡移动。

油价股汇动态方面，在中东战争结束及荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）重启的希望复燃之下，标普500和纳斯达克指数回升至2月28日美国和以色列轰炸伊朗前的水准。

伦敦北海布伦特原油6月交割价下跌4.6%，收在每桶94.79美元；纽约商品交易所西德州中级原油5月结算价下跌7.87%，收报每桶91.28美元。

其他国家及组织方面，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，美国因伊朗战争无暇顾及乌克兰，并抱怨美国武器交付中断。

泽伦斯基告诉德国第二电视台（ZDF）说，曾协助斡旋基辅与莫斯科就结束俄乌战争会谈的魏科夫（Steve Witkoff）与库许纳（Jared Kushner），目前「一直在与伊朗进行谈判」。他警告，美国若不对俄国总统普丁（Vladimir Putin）施压，只是与俄方进行温和对话，将使俄罗斯不再畏惧。

美国国务院表示，以色列和黎巴嫩在华府进行「富有成效的讨论」后，同意展开直接谈判。

然而，什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）表示，在黎巴嫩与以色列于华府会谈后不久，该组织以火箭攻击了以色列北部的13个城镇。