中东战争以军猛轰德黑兰 最新发展一次看

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（法新社巴黎16日电） 中东战争今天进入第17天，以色列军方表示，已在伊朗首都德黑兰发动「大规模打击」。以下是中东战争的最新发展。

●美以动向

美国军方发言人今天表示，自美国和以色列对伊朗开战以来，已有约200名美国军事人员在中东地区的7个国家受伤。

美国总统川普要求盟友协助确保荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的安全，但欧洲大国对于可能采取行动以重新开放这条重要水道的提议反应冷淡。荷莫兹海峡目前因美以攻击而遭伊朗封锁。

川普批评各国对他的呼吁反应冷淡，要求各国迅速并积极参与。荷莫兹海峡正常情况下承载全球1/5的原油运输。

川普表示，他不清楚伊朗新任最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）是否仍在世，并补充说华府不知道可以与德黑兰的什么对象进行谈判。

川普在白宫告诉记者：「我们不知道…他（穆吉塔巴．哈米尼）是生是死。」

在以色列方面，军方当地时间17日表示，已在伊朗首都德黑兰（Tehran）发动「大规模打击」，并开始攻击黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）的「真主党」（Hezbollah）目标。

在美以击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）后，真主党于3月2日攻击以色列，黎巴嫩因此被卷入中东战争。

真主党称昨天发动一波攻击，目标是以色列北部城市纳哈瑞雅（Nahariya），以色列急救人员报告称当地有一名男子受伤。

以色列警方表示，他们在耶路撒冷（Jerusalem）旧城（Old City）的圣地发现飞弹和拦截弹的碎片，包括艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）和圣墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）附近区域。

警方表示：「在最近从伊朗向耶路撒冷发射的飞弹攻势中，城市上空发生了数次拦截。」

在以色列部队于黎巴嫩执行地面行动之际，以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）告诉法新社，欧洲应支持以色列对抗真主党。

赫佐格说：「欧洲现在应该支持任何根除真主党的行动。」

另一方面，随着波斯传统新年诺露兹节（Nowruz）即将到来，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）向伊朗人民致上祝福。

尼坦雅胡说：「今年的这个节日有着特殊意义…我藉这个机会祝愿各位诺露兹节快乐，一个自由之年。一个为你们所有人带来希望的新开始。」

●伊朗动向

伊朗今天在联合国矢言，绝不屈服于「无法无天的侵略」，并称伊朗9000万公民正因美国和以色列的攻击而处于「严重危险」之中。

伊朗驻日内瓦联合国大使巴赫芮尼（Ali Bahreini）对联合国人权理事会表示：「关于伊朗最紧迫也最基本的人权问题，是9000万人民的生命受到迫在眉睫的威胁。在鲁莽的军事侵略阴影下，他们的生命处于立即且严重的危险之中。」

而自中东战争爆发以来，伊朗持续对阿拉伯联合大公国发动攻击，扰乱了商业航空旅行，并锁定荷莫兹海峡两岸的能源设施。

这些攻击已对这个富产石油、同时也是国际旅游枢纽的国家造成巨大的经济压力。

●其他国家及组织

在伊拉克，安全官员告诉法新社，巴格达（Baghdad）一处民宅遭飞弹击中造成4人丧生，初步报告显示其中两名受害者是亲伊朗组织的「伊朗顾问」。

此外，一架无人机昨天在巴格达戒备森严的绿区（Green Zone）引燃一家外国使节经常光顾的豪华饭店，不久后，防空系统成功阻止了一次针对美国大使馆的火箭攻击。

伊拉克安全官员表示，美国驻巴格达大使馆当地时间17日凌晨遭到无人机与火箭攻击，「3架无人机和4枚火箭攻击了大使馆，至少有1架无人机坠毁在使馆区域内」。

伊拉克石油部发言人告诉法新社，昨天晚间，两架无人机攻击了伊拉克南部一个主要油田，这是4天内的第2次攻击。

石油部发言人巴佐恩（Saheb Bazoun）说，马杰努恩（Majnoon）油田「遭到两架无人机攻击，其中一架击中一座电信塔」，并补充说没有造成损害。

而伊拉克强大的武装团体「真主党旅」（Kataeb Hezbollah）表示，高阶安全指挥官阿布（Abu Ali al-Askari）已身亡，但未提供相关具体情况。

伊拉克长期以来一直是美国和伊朗的代理人战场，在被卷入这次中东战争后，针对获伊朗支持团体的攻击频传，这些团体则宣称每天对美国在伊拉克及中东地区的利益发动攻击。

在阿拉伯联合大公国，当局表示，无人机攻击导致阿联一个主要油田发生火灾。与此同时，伊朗持续对整个波斯湾地区进行无人机和飞弹攻击。

阿布达比当局表示，他们仍在应对沙赫（Shah）油田的火灾，目前尚未通报人员伤亡。

一名知情人士告诉法新社，在设施反覆遭受攻击后，阿联国营能源巨擘阿布达比国家石油公司（ADNOC）已暂停在富查伊哈（Fujairah）设施的储油槽进行石油装载作业。

富查伊哈是一个主要港口的所在地，伊朗的攻击已多次锁定当地储油槽。

而在以色列军队宣布已在黎巴嫩展开有限地面行动后，真主党表示，他们在至少3个黎巴嫩边境城镇攻击了以色列部队和车辆。

黎巴嫩当局表示，自3月2日以色列与真主党爆发战争以来，已有超过100万人登记为流离失所者。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）警告，以色列在黎巴嫩的地面攻势是一个「错误」，将「进一步加剧黎巴嫩本已高度紧张的人道主义局势」。

梅尔茨说：「我们紧急呼吁我们的以色列朋友：不要走上这条路，这将会是一个错误。」