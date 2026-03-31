中东战争对中国与伊朗关系有何影响？

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（法新社北京31日电） 在1个多月来的中东战争中，中国与伊朗关系受关注。北京一方面对波斯湾国家遭攻击予以批评，又疑似支援德黑兰。专家指出，中国与其担心伊朗政权颠覆，更担心自身经济受冲击。

中东战争产生的影响已波及中国，尤其是汽油与塑胶价格上涨；中国外交官则呼吁和平。北京虽对伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）在美国和以色列的联合打击行动中遭击毙予以谴责，同时也批评德黑兰对波斯湾地区的攻击。

●伊朗经济对中国依赖度远较高

中国和伊朗虽然有时被视为与俄罗斯和北韩同属一个反西方集团，但两国关系更偏向利益交换。荷兰格罗宁根大学（University of Groningen）中国与伊朗事务专家费盖罗亚（William Figueroa）表示：「中国对伊朗感兴趣，主要是将其视为廉价石油的来源。」

石油出口是德黑兰的关键收入来源，而伊朗在受到严厉制裁下，仰赖中国购油来填补国库。根据航运资料分析公司Kpler的数据，去年伊朗石油出口超过8成是卖到中国；但这仅占中国海运进口原油的13%。

费盖罗亚指出，中国远远未达依赖伊朗的程度，反观伊朗在波斯湾的众邻国同样石油资源丰富，因此普遍被认为既能提供伊朗拥有的一切，且环境更稳定，对美国也更友善。

中国去年与伊朗的贸易额便仅99亿6000万美元，远低于与沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国的各1080亿美元，以及与伊拉克的510亿美元。

伊朗与中国对彼此经济需求的如此不对称，说明了北京为何对于美国和以色列的军事行动显得反应低调，以及为何对于是否直接提供伊朗政权军事支援保持沉默。

华府智库「中东研究所」（Middle East Institute）高级研究员卡拉布雷斯（John Calabrese）表示：「北京没做到公开军事介入的程度，仅强调各方克制及外交途径。」

●北京暗助德黑兰？

法国前情报事务主管、对外安全总局（DGSE）前局长朱依耶（Alain Juillet）在独立podcast节目「警钟」（Tocsin）中说，与伊朗去年和以色列的12天战争相比，其无人机和飞弹的打击精准度愈来愈高，显示德黑兰可能正在利用中国的北斗卫星导航系统（BDS）。

费盖罗亚则说，中国先前曾提供伊朗无人机和军民两用化学品，并「很可能分享过情报」。美国官员另曾指控中国国有半导体制造商中芯国际出售晶片制造设备给伊朗军方。

中国和伊朗间并无正式的军事协议，中国领导阶层也不愿卷入中东困局；但他们同样拒绝美国总统川普（Donald Trump）呼吁加入协助让荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）重新开放的行列。

英国艾克斯特大学（University of Exeter）国际政治学者吉塞利（Andrea Ghiselli）直言，北京最终落入「尴尬外交处境」，既对波斯湾国家主权遭到侵犯予以批评，却又未直接谴责伊朗。

●中国外交施展有限，经济冲击是更大隐忧

卡拉布雷斯认为，中国的优先考量是情势稳定与延续，包括确保能源供应不断、保护商业关系及布局战后势力。

不过，吉塞利告诉法新社：「中国希望这场战争能迅速自行逐渐结束，若是美国退败更好；但也无须高估中国推动情势朝这个方向发展的能力和意愿。」

中国虽在2023年斡旋成功，促成伊朗和沙乌地阿拉伯恢复外交关系，看似在中东影响力增强；但到了本月，北京依旧未能阻止德黑兰出动大量无人机猛轰沙乌地的石油基础设施。

中国或许乐见美军被这场战争困住，但战争也带来重大风险：油价高涨及区域经济若受重创，都会威胁到中国发展。

华盛顿近东政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）中国专家图根哈特（Henry Tugendhat）分析，中国最大弱点在于其出口市场是否受到冲击。

他指出，北京目前为了维持经济成长目标，十分仰赖国外需求，但主要外销市场如欧洲很可能会受到战争负面效应波及。

总的来说，中国虽然视伊朗为有用伙伴，但也不希望其拥有核武，或局势更加动荡。

卡拉布雷斯表示，尽管北京偏好伊朗由其熟悉的政权统治，但也足以务实应对德黑兰政局变化，从伊朗王朝颠覆后等许多案例可见。