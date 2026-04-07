中东战争局势 最新发展整理包

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（法新社巴黎6日电） 以下为中东战争最新发展的总整理：

美国总统川普（Donald Trump）在记者会上表示，如果伊朗未依照他最后通牒所说的，于美东时间7日晚间8时前重新开启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），「整个伊朗国家一夜之间就可能被摧毁，而这一晚可能就在明天」。

他说，「伊朗所有发电厂都将停止运作…且永远无法再重新启用」，并威胁对该国的桥梁采取相同行动。他强调，美军会在美东时间午夜12时前完成「彻底摧毁」，且整个过程只需4小时。

川普表示，美方已审视一项与伊朗停火45天的提案，这项提案是这场冲突中「非常重要的一步」，但「还不够好」。

以色列方面，以军已对德黑兰（Tehran）3座机场发动打击，目标锁定多架伊朗飞机与直升机。这次空袭为「削弱伊朗空军、伊斯兰革命卫队（IRGC）空中部队」行动的一环。

总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列已摧毁伊朗最大石化综合设施，该设施负责处理全球最大天然气田「南帕尔斯」（South Pars）的产出。

伊朗革命卫队情报首长哈德米（Majid Khademi）命丧以色列空袭后，革命卫队矢言将「发动重大报复行动」。

针对调解方提出的中东战争停火45天方案，伊朗国营媒体表示，这项提案包含10项未公开的内容，但德黑兰方面已经拒绝停火协议，坚持必须永久结束冲突，而非暂时停火。

继伊朗南帕尔斯（South Pars）气田遭到以军攻击后，地方官员表示，希拉兹（Shiraz）附近的石化园区也遇袭。

沙乌地阿拉伯国防部发言人表示，沙国防空部队拦截并摧毁了7枚向东部发射的弹道飞弹，残骸落在电力设施附近。

川普在被问及打击民用基础设施是否可能构成战争罪时，回答说自己「并不担心」，还说一个拥有「核武」的伊朗会更糟。红十字国际委员会（ICRC）主席艾格尔（Mirjana Spoljaric Egger）虽未点名任何国家或领导人，但警告「针对重要民用基础设施与核设施的蓄意威胁，绝不能成为战争的新常态」。

国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）表示， 最近一次袭击距离伊朗布什尔（Bushehr）核电厂围墙仅75公尺，在该厂附近的攻击行动已「对核能安全构成实质威胁，必须立即停止」。

法新社记者表示，伊拉克北部库德斯坦地区的阿比尔（Erbil）机场附近传出两次爆炸声响。几小时前，一名安全消息人士告诉法新社，防空系统拦截了4枚朝阿比尔美国领事馆方向发射的飞弹。