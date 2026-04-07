中东战争掀能源危机 IEA署长：或加速绿能发展

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（法新社巴黎6日电） 国际能源总署（IEA）署长比罗尔（Fatih Birol）预测，中东战争引发的全球最严重能源危机，将加速再生能源、核能及电动车的发展。

根据法国保守派媒体「费加洛报」（Le Figaro）今天刊登的专访，比罗尔表示，目前这波能源紧缩的程度，「远比1973年、1979年与2022年三次加起来都更为严重」。

伊朗等同封锁关键航道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的做法，导致燃料价格飙升；尽管如此，比罗尔仍认为「有理由保持乐观」，因为「全球能源体系结构将出现变革」。

比罗尔说：「这需要数年时间，虽然无法解决当前的危机，但能源的地缘政治版图将彻底改变。」

不过，比罗尔强调，某些技术发展速度会比其他的要快。

他预测：「而再生能源就是一例，例如太阳能和风力发电，这类设施可以非常快速地建置。我们很快就会大规模转向再生能源，或许只要几个月的时间。」

即便如此，这位国际能源总署署长也呼吁各国短期内「尽可能审慎」地节约能源，并警告可能出现「黑色4月」。

他说：「若（荷莫兹）海峡真的整个4月都维持关闭，原油及石油产品的损失将是3月的两倍。」他同时指出，这条水道也是化肥的重要运输通道。