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中东战云密布 航空公司取消或延后飞黎巴嫩

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（法新社贝鲁特25日电） 以色列与黎巴嫩「真主党」声称对彼此发动大规模跨境空袭，导致敌对情势升高后，黎国首都贝鲁特（Beirut）的机场今天照常营运，但航班已取消或延期，许多乘客受困机场。

以色列军方今天宣布先发制人空袭真主党（Hezbollah），并表示这是为了预防真主党对以国发动大规模攻击；同时，真主党也宣布对以国发动跨境空袭，为其最高阶军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr）7月遭以色列狙杀展开报复。

有些乘客今天坐在贝鲁特机场入境大厅地板上，航班时刻表显示班机已延后或取消，入境区域大体上空无一人。

原本打算与儿子一起搭卡达航空（Qatar Airways）班机的乘客哈同（Diala Hatoum）说：「我们预订的班机仍会起飞，但时间已经延后。」

法国航空公司（Air France）表示，预定今天和明天飞贝鲁特的班机已经暂停；并强调，可能视中东局势而延长停飞时间。

约旦皇家航空（Royal Jordanian Airlines）以「当前情势」为由宣布停飞贝鲁特；阿提哈德航空 （Etihad Airways）则说，早已取消往返贝鲁特的班机。

德国汉莎航空（Lufthansa）23日表示，停飞贝鲁特的时间将延长至9月30日为止。

黎巴嫩民航当局今天强调，尽管受到一些干扰，但「（贝鲁特）机场仍照常运作」。

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