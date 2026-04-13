中东战况最新发展一次看

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（法新社巴黎12日电） 以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

美军中央司令部（US Central Command）宣布，将于格林威治标准时间13日14时00分起封锁所有伊朗海湾港口，形同控制荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的海上交通。封锁措施将适用于所有进出伊朗港口及沿岸地区的各国船只，但不影响非伊朗港口的航行自由。

美军中央司令部这项声明，进一步厘清总统川普早前有关将对「所有船只」实施无差别封锁的消息。

川普稍早在社媒发文表示，他已命令美国海军拦截在国际水域中向伊朗支付通行费的船只，并强调任何支付非法通行费的船只将无法安全通行。

以色列方面，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）视察攻进黎南的部队时表示，以军已消除真主党（Hezbollah）武装分子的入侵威胁。根据总理办公室发布的影片，他强调战争仍在进行中，包括在黎巴嫩境内的「安全区」之内。

伊朗方面，伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在巴基斯坦与美国进行和平谈判后表示，伊朗不会屈服于川普封锁海峡的威胁。他强调，若美方挑衅，伊朗将以武力回应，若以理性对话，伊朗亦会理性应对。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）表示，伊朗安全部队完全控制荷莫兹海峡，警告敌人若有错误行动将陷入「致命漩涡」。伊朗海军司令伊拉尼（Shahram Irani）称川普的威胁「荒谬可笑」，并表示军方正监控美军动向。