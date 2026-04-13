中国要求帛琉放弃承认台湾 惠恕仁受访强调自主选择友邦

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（法新社奥克兰13日电） 帛琉总统惠恕仁今天告诉法新社，北京当局曾「非常直接地」要帛琉放弃对台湾的外交承认，但帛琉不接受他人决定其友邦。他并提到，全球石油危机对帛琉百姓造成巨大冲击。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr）表示：「中国非常直接地说，我们必须谴责台湾。」

「我们已经说过，『我们没有敌人，但没人能告诉我们，谁是我们的朋友』。」

惠恕仁还说：「他们（中国）来联系，他们有意见。我了解他们的立场，我们也已经非常明确地表达我方立场。」

他并强调：「我们这些支持台湾的人，跟那些支持中国的人拥有相同的权利，我们应该受到平等对待。」

另外，惠恕仁今天在纽西兰大城奥克兰（Auckland）访问期间接受法新社专访时也提到，中东战争引发的油价飙升，对太平洋岛国帛琉的人民造成「巨大冲击」。

他说，帛琉7成电力来自柴油发电，而柴油价格已经翻倍，影响范围扩及整个经济，当然也包括民众和他们的生计。

惠恕仁告诉法新社：「汽油价格没翻倍，但至少上涨5成。对于必须通勤的人来说，这是个沉重的负担。」

帛琉也被认为极度易受气候变迁导致的海平面上升威胁。惠恕仁坦言，帛琉部分环礁可能在未来几年内消失。

土耳其今年11月将举行联合国气候变化纲要公约第31次缔约方会议（COP31），帛琉将在9月初第55届太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）领袖会议期间，先举办一场气候特别活动。

惠恕仁告诉法新社，许多国家很难体会气候变迁对像帛琉这样的国家构成多大威胁，并形容他们现在的情况就像是「慢慢死去」，「眼睁睁看着岛屿消失」。

他说：「帛琉有座岛屿，如今面积只剩我1980年第一次去时的1/3。」

「我们正在失去土地，而那正是我们文化的根源。」