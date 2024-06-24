中菲南海冲突 菲防长谴责中国非法使用武力

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（法新社马尼拉24日电） 菲律宾海军船只与中国海警船上周在南海发生冲突，菲律宾国防部长铁欧多洛（Gilberto Teodoro）今天谴责北京当局在冲突中的作为，「这是攻击性的非法使用武力」。

2艘菲律宾海军充气船17日前往仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）执行补给任务时，遭到中国海警超过8艘汽艇一再冲撞，甚至登船夺走枪枝、导航设备和补给品。数名菲国海军人员因此受伤，其中1人失去右手拇指。

在菲律宾军方公布的冲突影片中，可看到一名中国海警站在一艘船的甲板上挥舞着斧头。另一段影片显示中国海警用棍棒猛力重击菲律宾充气船，还有人用刀戳刺充气船。

铁欧多洛在记者会中表示：「我们不会淡化这起事件。这是攻击性的非法使用武力。」

由于北京当局正在加强对几乎整个具战略重要性的南海水域的主权主张，这是近几个月来中菲船只间一系列不断恶化的冲突中，最新、最严重的一起事件。

铁欧多洛重申菲国总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的南海政策时说道：「我们不会向外国势力让出任何一点领土，甚至一毫米也绝无可能。」

铁欧多洛表示，马尼拉当局会继续对仁爱暗沙一艘搁浅的菲国战舰执行补给任务，不会徵得任何其他国家的许可或同意。

仁爱暗沙距离菲律宾西部巴拉旺岛（Palawan Island）约200公里，距离中国最近的主要陆地海南岛超过1000公里。

北京当局坚称，中国海警采取的执法措施「专业且克制」，并将此次冲突归咎于马尼拉当局。