为川普关税辩护 美国财长：创造不确定性让美占上风

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（法新社华盛顿27日电） 美国财政部长贝森特今天为川普总统震撼全球市场的关税政策辩护，称之为创造「战略不确定性」、可让华盛顿占上风的方法。

川普今年1月重返总统职位以来，已对大多数美国贸易伙伴徵收10%的关税，并对许多来自中国的产品徵收145%关税。

北京则对美国商品徵收125%关税。

数十个国家面临将于7月到期的90天期限，它们必须与华府达成协议，以避免美国针对特定国家徵收更高税率。

贝森特（Scott Bessent）接受美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week）访问时表示：「在赛局理论中，这被称为策略不确定性，你不会告诉谈判对方你最终会得到什么结果。」

贝森特还说：「没人比川普总统更擅长创造这种影响力。」

「他已经展示了高关税，这就是棒子，这是关税可以发挥的作用，而胡萝卜则是，来和我们谈谈，撤销你们的关税，取消你们的非关税贸易壁垒，停止操纵你们的货币，停止补贴劳动力和资本，然后我们才能开始谈。」

尽管川普表示台面上有很多协议，却鲜少谈论细节，贝森特被要求详加说明时避而不谈，只说一些谈判「进展顺利，特别是与亚洲国家的谈判」。