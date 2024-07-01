义大利查获大量源自中国制毒物质

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（法新社罗马1日电） 义大利当局今天宣布查扣逾6公吨来自中国、可用以生产摇头丸等毒品的化学物质，估计市价超过6亿3000万欧元（约新台币220亿元）。

法新社报导，义大利金融警察表示，被查扣的2批货内有大量「毒品前体物质」（drug precursor），足可生产超过6300万粒的MDMA，即俗称的摇头丸。警方指出，数量如此庞大的摇头丸足以「淹没」欧洲市场。

义国警方发布声明称，稍早有2名中国公民在荷兰被逮，警方也针对1名米兰的义籍商人展开调查，这是与欧洲检察署（Eurojust）合作、为期2年调查行动的一环。

据义大利国家通讯社安莎（ANSA），本案的侦办可溯及2022年，当时金融警察在米兰马尔片萨机场（Malpensa Airport）截获一批申报为「聚酯粉末涂料」的货物。

化验后发现，这批货物实际上是制造摇头丸的主原料胡椒基甲基酮（PMK），原本打算经由总部在米兰的公司转运至荷兰。

义国警方说，随后荷兰当局查出这批前体原料的预定目的地，并查扣数十公斤的PMK、K他命和大麻。

与此同时，金融警察在义国北部的瓦利斯（Varese）截获第2批总重逾2000公斤、可用于制造安非他命和甲基安非他命的前体物质苯基丙酮（BMK）。此后在进口商的仓库，警方又起出逾4000公斤的PMK库存。