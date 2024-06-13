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乌克兰和平峰会前夕 主办国瑞士官网被骇

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（法新社日内瓦13日电） 由瑞士主办的乌克兰和平峰会于本周末揭幕前夕，瑞士政府官网率先成为预料中一波骇客攻击的目标。

法新社报导，国家网路安全中心（National Cyber Security Centre）表示，这项分散式阻断服务（DDoS）攻击导致轻微当机。DDoS攻击是指藉由恶意流量灌爆网站与伺服器而导致网站无法正常运作。

国家网路安全中心指出：「对多个联邦政府网站和乌克兰和平峰会相关组织最早的DDoS攻击从今天上午开始。这项攻击在意料之中，推测与峰会有关，它们造成稍微当机…遭到侵骇的机构运作并未受到严重影响。」

国家网路安全中心指出，将发布定期更新的资讯，并表示：「DDoS攻击意图影响网站运作，资料和系统安全无虞。骇客在网路空间运用阻扰式技俩，以散播政治讯息和刷存在感。」

「这些攻击都是在预期范围之内，目前没有造成严重危害。」

瑞士15日至16日将在中部琉森（Lucerne）郊外的布尔根施托克度假村（Burgenstock Resort）主办首场乌克兰和平峰会。

瑞士政府表示，已有数十国确认派代表与会。这场峰会将试图制定路线图，让乌克兰和俄罗斯参与未来的和平进程。

俄罗斯2022年2月开始全面入侵乌克兰。由于莫斯科表示没兴趣参与这项会议，因此并未受邀。

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