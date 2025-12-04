乌克兰控俄绑架儿童 还送到北韩「再教育」

（法新社基辅4日电） 俄罗斯被控绑架其占领区域内的数万名乌克兰孩童，乌国人权专员卢宾涅茨（Dmytro Lubinets）今天更指出，俄国将其中部分孩童送往北韩进行「再教育」。

卢宾涅茨并未说明俄方把多少孩童送进近年来与俄国加强合作的北韩，俄方尚未公开回应。

卢宾涅茨引述基辅人权组织的证词指出，俄国用以再教育这些孩童的「营地」共有165个，这些营地设在乌克兰境内的俄占区、白俄罗斯、俄罗斯以及北韩。

卢宾涅茨引述的是乌克兰非政府组织「人群地区中心」（Regional Centre for Human Rights）一名代表的说法。

这名代表昨天向美国联邦参议员作证时表示，一些乌克兰孩童被送进北韩东海岸的松涛园（Songdowon）夏令营。在那里，孩子们被教育要「消灭日本军国主义者」，并与曾于1968年扣押美国间谍船「普布鲁号」（Pueblo）的北韩退役军人见面。

根据乌克兰政府的说法，自2022年遭全面入侵以来，俄罗斯已绑架或强迫移送近2万名孩童。

俄国承认自发动攻击以来曾搬迁部分孩童，但宣称此举是为了孩子们的安全，且正在尝试协助他们与家人团圆，乌克兰否认这项说法。

国际刑事法院（ICC）2023年对俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）及其儿童权利专员发布逮捕令，指控他们涉嫌将孩童强行遣送及转移至俄国控制的区域。