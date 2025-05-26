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乌克兰称俄国出动355架无人机夜袭 开战后最大规模

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（法新社基辅26日电） 俄罗斯昨天的空袭造成13人死亡后，乌克兰当局今天表示，俄国连夜朝乌克兰出动355架无人机，为2022年发动全面入侵以来最大规模的无人机攻势。

俄国在与乌克兰大规模换俘期间轰炸乌国，美国总统川普（Donald Trump）稍早罕见批评俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），称这位克里姆林宫（Kremlin）主人「彻底疯了」。

乌克兰空军今天表示，俄罗斯出动「355架见证者（Shahed）型无人机」，并发射9枚巡弋飞弹。

空军发言人伊格纳特（Yuriy Ignat）向法新社证实，这是俄国2022年2月全面入侵乌克兰以来，最大规模的无人机攻击行动。

乌方尚未通报无人机攻击的死亡人数，仅表示俄国过去24小时的炮击造成东北部苏米州（Sumy）1名男性平民死亡。俄军近几个月不断猛攻苏米州。

乌克兰首都基辅（Kyiv）当局表示，基辅市防空警报持续了6个钟头。

在乌克兰西部的赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi），地方当局表示，俄军无人机毁损18栋住宅大楼。南部敖德萨州（Odesa）首长另表示，当地有1名14岁男孩受伤。

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