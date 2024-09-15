乌军情局长布达诺夫：北韩供俄国军援 成为最大威胁

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（法新社基辅14日电） 乌克兰国防部情报总局（GUR）局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）今天表示，北韩向俄罗斯提供的军事援助，包括大量弹药，对乌克兰造成的损害最大。

他在基辅平丘克基金会（Victor Pinchuk Foundation）举办的会议发表上述言论，并回答有关俄罗斯其他盟友、伊朗和中国提供支援的问题。

布达诺夫说：「在俄罗斯所有盟友中，我们面临的最大问题来自北韩。因为他们提供的军事产品数量很大，实际上影响战斗强度。」

在他发表上述言论之际，北韩领导人金正恩在与来访的俄罗斯国安会秘书长萧依古（Sergei Shoigu）会谈时，承诺深化与俄罗斯的关系。

乌克兰一直在监控武器从北韩运送到俄罗斯的情况，并感受到这对战况的影响。

布达诺夫继续说：「这是有直接关系的。他们提供大量的火炮弹药，这一点至关重要。」

除了对外援助外，俄罗斯还投资自己的武器，包括开发和提高伊斯坎德（Iskander）飞弹的产量。

布达诺夫说：「我们现在清楚看到伊斯坎德-M受到大量使用。导引炸弹是个大问题，他们的产量增加好几倍，」

航空炸弹装有大约半吨炸药，可以从更远的地方投掷，使俄罗斯飞机能够避开防空系统。

为了对抗俄罗斯不断的攻击，乌克兰持续发展自制武器，同时要求西方国家增援。在整个战争期间，西方盟国在扩大对乌克兰的援助之前一直犹豫不决，因为他们试图避免与俄国直接冲突。