乌国防官员：乌克兰无人机锁定俄火药厂打击

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（法新社基辅4日电） 乌克兰一名消息人士今天指出，一架乌克兰无人机锁定俄罗斯西部一间火药工厂打击，是为削弱俄军后勤的最新一起行动。

基辅方面最近几个月加紧空袭俄国境内的军事、能源设施，盼削弱俄国攻击乌克兰城市的能力及在乌东的推进。

乌克兰国防部的消息来源告诉法新社，此次空袭使用炸弹无人机，其中一架击中俄罗斯坦波夫（Tambov）地区城市柯托夫斯克（Kotovsk），当地距离乌克兰边界约350公里。

消息人士指出，目前仍在估算俄方伤亡与损失等资讯。

坦波夫州长伊葛洛夫（Maxim Egorov）稍早在社群平台Telegram表示，当地通报两架无人机已双双「摧毁」未造成损害与伤亡。

乌克兰国防部的消息还说，这次打击对方生产弹药与供小型军火火药的工厂，自去年11月及今年1月都成为无人机锁定攻击的目标。

过去几个月，乌克兰也声称对俄罗斯边境乃至深入境内百余公里的炼油厂、储油设备进行一连串打击。这段期间俄国一直有系统地锁定乌克兰能源基处设施攻击，造成乌方关键设施永久性损害并导致需限、停电。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄罗斯有系统地攻击让乌克兰的电力产能较去年减少一半，呼吁盟友提供更多防空系统来防阻俄罗斯飞弹及无人机袭击。