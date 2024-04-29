乔治亚2万人上街示威 吁政府废除境外影响力法案

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（法新社乔治亚首都特比利西28日电） 约2万名乔治亚人今天参与一场名为「为欧洲而走」的示威游行，呼吁政府废除极具争议的「境外影响力」法案。欧盟警告，这项法案恐削弱乔治亚入盟的希望。

自4月中旬以来，乔治亚出现大规模反政府抗议活动，当时执政联盟「乔治亚之梦」（Georgian Dream）重新引入通过这项法律的计画；外界抨击这个法案就像俄罗斯对付「外国代理人」所使用的压制性法律，专门用来打压异己。

一波波类似的街头示威曾迫使执政当局在2023年放弃这项措施，当时乔治亚警方还动用催泪瓦斯和高压水枪驱散示威者。

在最新的集会中，警方再次与示威者发生冲突。

根据法新社估计，在「为欧洲而走」活动登场前，至少2万人涌入乔治亚首都特比利西（Tbilisi）市中心的共和国广场（Republic Square）。

长达1公里的游行队伍沿特比利西主要道路向国会延伸，队伍前端有一面巨大的欧盟旗帜。

19岁的奇赫伊泽（Lasha Chkheidze）说：「我来这里是为保护乔治亚的欧洲未来。对俄罗斯说No，对俄罗斯法律说No，对欧洲说Yes。」

这场集会是由大约100个乔治亚权利团体和反对党组织而成，此前反对党一直在由年轻人主导的日常示威中保持低调。

主办单位在声明中说：「当局重新提出俄式法案，逾越宪法框架，改变国家方针，背叛人民的坚定意愿。」

法新社记者目睹，在这场大致平和的集会期间，示威者一度试图冲破国会大楼外的警察封锁线，在此处升起欧盟旗帜；警方则使用胡椒喷雾。

乔治亚内政部在声明中表示，抗议活动演变成暴力，示威者与执法人员发生肢体和口角冲突。午夜过后，数以百计防暴警察部署在相关地区。

欧盟和西方国家警告，这项法案恐削弱乔治亚加入欧盟的希望；欧盟去年12月授予乔治亚候选国地位。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）