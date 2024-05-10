习近平国是访问 盼匈牙利推动中欧关系发展

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（法新社布达佩斯9日电） 中国国家主席习近平今天访问匈牙利首都布达佩斯，矢言深化双边已在蓬勃发展的经济关系，支持匈牙利在促进中欧关系上「发挥更大作用」。

匈牙利是中国在欧洲联盟（EU）最亲密的友邦，且今年下半年将担任欧盟轮值主席国。习近平下午会晤匈牙利总理奥班（Viktor Orban）后表示，中方重视与欧盟的关系，并支持匈牙利「在欧盟内发挥更大作用，推动中欧关系实现新的更大发展」。

在与西方就俄乌战争及全球贸易议题存在分歧的情况下，中匈两位领导人强调共同观点并展现密切关系，同时宣布签署了18项双边协议。

习近平和夫人彭丽媛今天稍早在布达佩斯的总统府豪华庭院受到匈牙利总统苏尤克（Tamas Sulyok）以高规格礼遇迎接。

根据会后声明，习近平说，「中匈关系正处于历史最好时期」。

奥班经常与欧盟唱反调，自2010年重新掌权以来奉行东向外交政策，寻求与俄罗斯、中国和其他亚洲国家建立更密切的经济关系。尽管西方国家与中国之间因人权、COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、贸易及俄罗斯侵略乌克兰等问题而紧张升高，这位民族主义总理仍坚守个人策略。

习近平在法国和塞尔维亚行程结束后到匈牙利访问3天。奥班的幕僚长古亚斯（Gergely Gulyas）今天在政府简报会上说，此行「显示匈牙利在全球政治的重要性日增」。

今天有多项新计画宣布，包括铁路基础设施建设、匈牙利和塞尔维亚之间的输油管及核子领域的合作。

自匈牙利2022年开始宣传目标晋升为全球电动车制造中心以来，电池和汽车工厂在全国各地迅速增加，投资额达数百亿欧元。尽管政府表示，匈牙利正受益于与中国的伙伴关系，反对党仍担心缺乏透明度、电池工厂对环境的冲击与贪腐等问题。