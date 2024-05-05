习近平抵巴黎国是访问

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（法新社巴黎5日电） 中国国家主席习近平今天抵达法国展开国是访问，东道主法国总统马克宏将寻求就对方在乌克兰冲突中支持俄罗斯一事提出警告。但分析认为，巴黎不太可能显着影响北京的所作所为。

习近平访法庆祝两国建交60周年，为他自从2019年以来首访欧洲揭开序幕。习近平此行还将访问塞尔维亚和匈牙利。

在主要欧洲大国当中，习近平选择只访问法国，显示自从马克宏（Emmanuel Macron）去年4月对中国进行国是访问以来，中法关系相对友好，同时体现马克宏作为欧洲各国间调解人的地位。

法国总理艾塔尔（Gabriel Attal）在巴黎欧利机场（Orly airport）迎接习近平和夫人彭丽媛一行。

习近平定明天在巴黎展开多场会谈，包括与欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）的会谈，之后将接受马克宏在艾里赛宫（Elysee Palace）国宴款待。

马克宏7日将带领习近平前往年幼时经常走访的庇里牛斯山（Pyrenees）山区，进行较不公开、更私人的会谈。

「费加洛报」（Le Figaro）今天刊登习近平投书提及乌克兰危机。他写道，中国既不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方、参与方，「中方期盼欧洲大陆早日重回和平稳定，愿同包括法国在内的国际社会一道，找到解决危机的合理路径」。

针对支持俄罗斯有其危险性提出警告将是马克宏一项要务。西方国家官员警告，莫斯科早已使用中国工具机进行武器生产。

「经济学人周刊」（Economist）2日刊登马克宏专访，他说：「让中国就国际秩序的稳定进行权衡，这符合我们的利益。」

与此同时，人权组织指控中国没有尊重维吾尔穆斯林少数族裔的人权，而且已有数十位记者身陷囹圄，敦促马克宏在会谈中提出人权议题。

人权观察（Human Rights Watch）中国部临时主任王松莲说：「马克宏总统应该向习近平表明，北京所犯违反人道罪将为中法关系带来后果。」人权观察指出，习近平治下的中国，人权状况「严重恶化」。

数以百计抗议人士今天挥舞西藏雪山狮子旗，在巴黎展开示威，控诉习近平「独裁」，想要在西藏自治区消灭当地固有文化。

然而，即使铺红地毯盛大欢迎、即使带对方登上海拔2000多公尺的图马雷山口（Col du Tourmalet），分析家怀疑马克宏有多少能耐说服习近平改弦更张。

习近平此行走访的另外两国塞尔维亚和匈牙利则被认为是最同情莫斯科的欧洲国家。

智库欧洲外交关系协会（European Council on Foreign Relations）亚洲计画主任欧特尔（Janka Oertel）说：「马克宏传达的两项核心讯息将是中国支持俄罗斯军事能力，以及中国扭曲��场的做法。」

「然而，两项讯息不太可能显着影响中国所作所为：习近平没有肩负修补关系的使命，因为从他的观点上而言诸事顺当。」