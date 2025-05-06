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五角大厦瘦身 美防长下令削减20%四星将领

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（法新社华盛顿5日电） 根据美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）的备忘录，赫格塞斯今天下令将现役4星陆军上将与海军上将人数裁减至少2成。

法新社报导，这是在美国总统川普领导下，五角大厦最新一波重大改组。今年以来，美国国防部已经解职多名资深军官。

这份备忘录同时要求将陆军和海军将级军官人数另减10%，并将美国国民兵（National Guard）的将官人数削减20%。

备忘录中并未具体说明将如何实现减额。

截至2025年3月，美国现役部队共有38名4星军官，817名陆军和海军将官。4星上将是美军队中通常可以达到的最高军阶。

赫格塞斯随后在社群平台X上发布一段影片说：「少一些将领，多一些美国大兵」。

他表示，尽管二次世界大战期间军队整体规模要大得多，但当时的高级军官人数却较少。

赫格塞斯表示，削减行动将分两阶段进行，首先减少4星军官和国民兵将领，接着将整体将官人数削减10%。

他说：「削减员额并非是要惩罚高级军官…这是深思熟虑的过程，并与参谋首长联席会议（Joint Chiefs of Staff）共同研商，目标只有一个，就是最大幅度提高战略准备能力和作战效能。」（译者：纪锦玲）

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