亚桑杰成美英澳AUKUS难题 3方闭门磋商促成释放协议

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（法新社雪梨／日内瓦25日电） 揭密网站「维基解密」创办人亚桑杰在英国被拘留5年后获释，先前参与本案的分析家及外交官告诉法新社，是澳洲、美国与英国进行闭门外交磋商，才达成这起认罪协议。

维基解密（WikiLeaks）2010年揭露大批与美国在阿富汗和伊拉克战争有关的军事机密文件。美国联邦检察官表示，亚桑杰（Julian Assange）预料本周将就触犯美国间谍法认罪，这起协议不仅可终结他在英国的监禁，也可允许他返回故乡澳洲。

亚桑杰已离开伦敦东部最高戒备等级的贝尔马什（Belmarsh）监狱，并排定于塞班岛（Saipan Island）当地时间26日上午9时的听审中判刑。由于他已入监多时，很可能算入服刑时数，且不会面临新的牢狱之灾。

雪梨大学（University of Sydney）美国研究中心（United States Studies Centre）研究主任蒙德沙因（Jared Mondschein）今天告诉法新社，亚桑杰获释「已酝酿好几个月」，美国驻澳洲大使卡洛琳．甘乃迪（Caroline Kennedy）过去几个月来一直在谈这件事，并表示有办法解决。

一位不愿具名的外交官指出，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）2022年5月当选，并将释放亚桑杰视为首要之务后，情势大幅转向有利亚桑杰。 智库「澳洲协会」（Australia Institute）国际及安全事务高级研究员肖蒂斯（Emma Shortis）提到，澳洲政府一直「在幕后透过外交手段」与美国当局斡旋，主张释放亚桑杰。

肖蒂斯告诉法新社，她认为亚桑杰如今能够获释，部分原因在于他的案件「成为（澳美）关系重大议题」，尤其是在英国、美国和澳洲建立「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS），并藉此达成核潜舰协议后。

肖蒂斯谈到，澳美关系奠基于双方共享的民主价值，证明AUKUS核潜舰协议对双边关系具有重要性，然而亚桑杰案与这样的关系有所抵触，因为该案「显然对国际言论自由权利构成威胁」。

联合国今天称赞，亚桑杰获释是「为最终解决此案迈出重大一步」。

联合国人权事务高级专员公署发言人史劳塞尔（Liz Throssell）告诉法新社，「我们乐见亚桑杰从英国获释」，但也指最终的认罪协议还有待批准，他们会继续密切关注未来几天的事态发展。