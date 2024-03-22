以俄罗斯冻结资产军援乌克兰 欧盟同意加紧脚步

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（法新社布鲁塞尔21日电） 俄乌战争自2022年2月至今已超过两年，但因西方国家武器交付减缓，乌克兰阻止俄军的努力益形艰辛。欧洲联盟领袖今天同意，利用冻结的俄罗斯央行资产武装乌克兰。

这项援乌提案是欧盟在布鲁塞尔（Brussels）峰会的核心，一旦获准，乌克兰每年可获约30亿欧元援助。

欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示：「我很高兴领袖们赞同我们的提议，即利用俄罗斯固定资产的巨额收入，做为乌克兰增强军备的资金。」

欧盟冻结了俄罗斯央行约2000亿欧元资产，作为对莫斯科挥军进攻乌克兰惩罚性制裁的一部分。

就在欧盟为乌克兰寻求更多资金之际，乌克兰另一个金主美国计划以600亿美元援乌，但仍在国会卡关。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）透过视讯向欧盟27国领袖发表讲话，他表示乌军弹药短缺，这对欧洲来说是「耻辱」。

泽伦斯基说：「欧洲可以提供更多，现在证明这一点至关重要。」基辅遭受大规模空袭后，他也呼吁增援乌克兰的防空系统。

欧盟领袖坚称，以冻结资产孳息援乌，就法律而言站得住脚；但俄罗斯警告，将以法律和「其他报复方法」反击。

除了努力向基辅提供更多武器外，欧盟领袖还讨论如何促进欧洲国防工业，以便能够武装乌克兰并建立自己的军队

尽管俄罗斯已将经济置于战时状态，但欧盟却远未兑现去年做出这个月前提供乌克兰100万发炮弹的承诺。乌克兰多次要求为其装备落后的部队提供更多弹药。

法国和爱沙尼亚建议以联合借款的形式供应乌克兰国防开支，类似疫情期间大规模支援欧盟的计画。但以德国等「节俭」国家为首的欧盟多数成员断然拒绝这种作法。

相反的，领袖们呼吁欧盟放款机构「欧洲投资银行」（European Investment Bank）