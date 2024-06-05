以色列与美国签订970亿军购案 再添25架F-35战机

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（法新社耶路撒冷4日电） 以色列今天表示，已与美国签订价值30亿美元（约新台币970亿元）军购案，购买洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）制造的25架F-35匿踪战机，将于2028年开始交机。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）在做出上述宣布的声明中指出：「当一些与我国敌对者意图破坏我们与最好盟邦之间的关系时，我们只会进一步强化我们的联盟。」

「这向我们在整个区域的敌人传递了一个强力讯息。」

以色列国防部表示，这笔军购案将使以色列F-35战机数量达到75架。

以色列国防部声明指出：「自2028年起，将以每年3至5架的速度交付这批军机。」

以色列是中东地区唯一拥有F-35战机的国家，这款全球最先进的战斗机，具有匿踪功能，还能用以搜集情报、深入敌方领土攻击和进行空中缠斗。

以色列军方2018年5月宣布，以色列已成为第一个将F-35战机用于实战的国家。

在去年10月7日以哈爆发冲突前，以色列已在叙利亚多年战争期间对叙国领土发动数百次空袭，主要针对伊朗支持的部队、黎巴嫩真主党（Hezbollah）战士和叙利亚陆军据点等。

今年4月，以哈在加萨（Gaz）激烈交战之际，伊朗出动300多架无人机和飞弹，首度直接攻击以色列。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）