以色列向贝鲁特发动空袭 黎巴嫩称违反停火协议

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（法新社贝鲁特6日电） 以色列5日向黎巴嫩首都贝鲁特南郊发动空袭，黎巴嫩领导层称此举严重违反去年的停火协议。以色列警告，以军将持续空袭黎巴嫩，直到黎巴嫩武装组织真主党缴械。

以色列昨天在伊斯兰教重要节日忠孝节（Eid al-Adha，又称宰牲节）前夕对贝鲁特南郊地区发出撤离警告，促使大批居民逃离，以军随后发动空袭。以色列军方说，昨天的攻击目标是真主党（Hezbollah）地下无人机工厂。

这是目的在终结以色列与真主党敌对活动的停火协议去年11月生效后约6个月内，以色列第4度对当地人口稠密地区发动空袭，也是最猛烈的轰炸。以军上次空袭是在4月下旬。这个地区被认为是支持真主党的据点。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）透过声明表示：「以色列若不安全，贝鲁特将不会安宁，黎巴嫩也将无秩序与稳定。」

他还说：「协议必须兑现，若你们不照要求做，我们将持续以强大武力行动。」

黎巴嫩国营通讯社国家通讯社（NNA）报导，黎巴嫩卫生部长芮坎（Rakan Nassereldine）表示，数人被飞溅的玻璃所伤。

法新社摄影记者今天也目睹当地居民损失惨重，有些人戴口罩查看住家的残骸与受损情况。

真主党声明说，初步估计9栋建筑物全毁，另有数10栋受损。

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）昨晚表示「坚决谴责以色列侵略行为」及「在神圣的宗教节日前夕公然违反国际协议」。总理萨莱姆（Nawaf Salam）也谴责这波空袭侵害黎巴嫩主权。

法国也谴责空袭行动，并敦促各方尊重停火协议。法国是监督停火协议执行状况的委员会成员。