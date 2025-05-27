以色列庆祝耶路撒冷日 伊斯兰第3大圣地旧城爆冲突

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（法新社耶路撒冷26日电） 以色列民众今天涌入耶路撒冷旧城（Old City）参加一年一度的占领东耶路撒冷庆祝活动，有些人与当地居民发生冲突，并对巴勒斯坦人叫嚣辱骂。

所谓的「耶路撒冷日」（Jerusalem Day）是为了纪念以色列军队1967年以阿战争期间占领巴勒斯坦人占多数的东耶路撒冷。

以色列极右派国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）今天前往艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）院区参与纪念活动。这是以色列在加萨战争阴影下，连续第2年庆祝耶路撒冷日。

艾格撒清真寺位于以色列占领的东耶路撒冷旧城，是伊斯兰第3大圣地，也是巴勒斯坦民族身分的象徵。此处也是犹太教最神圣之地，被尊为「圣殿山」（Temple Mount），但犹太人不得在此处祈祷或展示宗教符号。

班吉维尔说，「我登上圣殿山庆祝耶路撒冷日，祈祷战争胜利」，以及被关押在加萨走廊（Gaza Strip）的人质能平安归来。他过去几次造访圣殿山，曾激怒巴勒斯坦人和他们的支持者。

每年，成千上万的以色列民族主义者会游行经过耶路撒冷和东耶路撒冷旧城，其中有许多是虔诚的犹太教徒，他们行经多个以巴勒斯坦人为主的社区，挥舞以色列国旗、跳舞，有时也会高喊挑衅口号。

游行路线的终点是西墙（Western Wall），也就是西元70年遭罗马人摧毁的第二圣殿（Second Temple）遗址，这是犹太人可合法祈祷的最神圣地点。

一些手持以色列国旗的青少年团体，与巴勒斯坦商家、路人与学童对峙，也与以色列维权人士和警察发生冲突。他们有时朝人吐口水、高声辱骂，甚至试图闯入民宅。

一些观光客仍穿梭在狭窄的旧城街道，导游提醒他们小心，迅速走过已经关门的商家。

他说，以色列在加萨持续发动战争、「反覆闯入艾格撒清真寺以及在耶路撒冷占领区升起以色列国旗等挑衅行为，在在威胁整个地区的稳定」。

今年的耶路撒冷日，时值以色列部分右翼人士再次呼吁吞并更多巴勒斯坦领土。

以色列军方今天表示，有3枚火箭弹自加萨地区发射，其中两枚落在加萨境内，另一枚被以军成功拦截。

2021年在游行队伍接近旧城时，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）曾向耶路撒冷发射火箭，引发为期12天的战事，并在以色列境内引爆犹太人与阿拉伯人之间的暴力冲突。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）