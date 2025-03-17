以色列总理拟将安全局长解职 遭反击出于政治动机

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（法新社耶路撒冷16日电） 以色列总理尼坦雅胡今天表示正寻求将国家安全局首长巴尔解职。消息一出，巴尔直指此举出于政治动机，说尼坦雅胡心里盼的是「个人忠诚」。

法新社报导，最近几周尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和国家安全局（Shin Bet）局长巴尔（Ronen Bar）对该局改革问题公开发生争执；国家安全局被控情报失灵，未能阻止2023年10月7日巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）对以的突袭，从而引发加萨战争。

同时，根据以色列媒体报导，国家安全局正在调查尼坦雅胡的部分幕僚，据称他们在加萨激烈战争期间收受卡达（Qatar）方面的资金。

尼坦雅胡在录影声明表示：「由于持续缺乏信任，我决定向政府提议，终止国家安全局长巴尔的任期。」

尼坦雅胡声明表示，鉴于以色列正处于战时，「总理和国家安全局长之间必须完全信任」。

他说：「我一直对国家安全局长缺乏信心，而且这种不信任感与日俱增。」

尼坦雅胡表示，将巴尔解职「对于重建组织、达成我们所有战争目标，以及避免下一场灾难都是有必要的」。

然而，巴尔表示，他不认为尼坦雅胡拟将他解职的决定，与国家安全局10月7日情报失灵有关，而是出于政治动机。

巴尔表示：「我对国家安全局（未能阻止哈玛斯袭击事件）负起责任…而很明显的，我的解职背后意图与10月7日事件无关。」巴尔的任期在2026年10月才到期。

他说，「总理针对个人忠诚的期望与公众利益相悖，是完全不恰当的期望」，也违背国家安全局的道德标准。

巴尔自2021年起担任国家安全局长，但他与尼坦雅胡的关系早在哈玛斯突袭以色列之前就已经很紧张，尤其是在导致国家分裂的司改议题方面。（译者：纪锦玲）